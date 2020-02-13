Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, повідомляє його пресслужба.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
“Позивач – Олег Ляшко просить суд визнати протиправними дії Кабінету Міністрів України та НАК “Нафтогаз України”, які полягають у встановленні та виплаті, на думку позивача, необґрунтованих винагород (премій) керівництву НАК “Нафтогаз України” за перемогу у Стокгольмському арбітражі над ПАО “Газпром” і просить утриматись від вчинення дій по їх виплаті”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, Ляшко просить визнати протиправною бездіяльність Уряду, що полягає у незабезпеченні належного контролю за ефективністю управління НАК “Нафтогаз України” у зв’язку із встановленням та виплатою відповідних винагород.
Також колишній нардеп просить ОАСК зобов’язати відповідачів вчинити дії по поверненню співробітниками компанії цих винагород.
- Раніше повідомлялося, що топменеджмент “Нафтогазу”, який домігся від російського “Газпрому” виплати майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримає премію в розмірі 1% цієї суми.
- Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж НАК “Нафтогаз України” заявив про компенсацію за недопостачання обсягів газу для транзиту російським “Газпромом”. За рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі $4,63 млрд за недопостачання “Газпромом” узгоджених обсягів газу для транзиту.
- У травні 2018 року року наглядова рада НАК “Нафтогаз України” об’явив про виплату премій своїм співробітникам у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським “Газпромом” за транзитним контрактом. Преміювати вирішили 41 людину, які “прямо або побічно внесли значний вклад у досягнення результату”.
- 29 січня 2019 року голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що готовий віддавати свою зарплату й бонуси з лютого і до кінця 2019 року на благодійність в три організації: на підтримку сімей загиблих “Народний тил”, на підтримку армії “Повернись живим” і на допомогу онкохворим дітям “Пігулки”.
- У вересні 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив накласти штраф на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва на 1700 гривень за ненадання інформації про премії співробітникам компанії, які були призначені за перемогу в Стокгольмському арбітражі.