Народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Ляшко позивається до Кабінету Міністрів України та НАК "Нафтогаз України" щодо виплати премій керівництву компанії за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, повідомляє його пресслужба.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

“Позивач – Олег Ляшко просить суд визнати протиправними дії Кабінету Міністрів України та НАК “Нафтогаз України”, які полягають у встановленні та виплаті, на думку позивача, необґрунтованих винагород (премій) керівництву НАК “Нафтогаз України” за перемогу у Стокгольмському арбітражі над ПАО “Газпром” і просить утриматись від вчинення дій по їх виплаті”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Ляшко просить визнати протиправною бездіяльність Уряду, що полягає у незабезпеченні належного контролю за ефективністю управління НАК “Нафтогаз України” у зв’язку із встановленням та виплатою відповідних винагород.

Також колишній нардеп просить ОАСК зобов’язати відповідачів вчинити дії по поверненню співробітниками компанії цих винагород.