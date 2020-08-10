Лідер Радикальної партії Олег Ляшко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з "заслуженою" перемогою на виборах, але після критики видалив пост.

Своє привітання Ляшко опублікував в Twitter.

“Вітаю Олександра Лукашенка із заслуженою перемогою на президентських виборах. Зараз найважливіше – припинити силове протистояння, не дати проливати кров, щоб не підірвати братську Білорусь зсередини, щоб вона ніколи не стала плацдармом для російської агресії проти України”, – написав Ляшко.

Однак після того, як Ляшко видалив пост, в коментарях під його останньою публікацією почали сипатися негативні коментарі. Після видалення посту, користувачі мереж почали писати негативні відгуки на своїх сторінках.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.