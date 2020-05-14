Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Українському радіо.

“Внутрішні рейси будуть відновлені тоді, коли ми відкриємо громадський транспорт, зараз ми розглядаємо це питання комплексно. Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, ми маємо на увазі всі перевезення, в тому числі і міжобласні”, — заявив він.

Він також зазначив, що відкриття внутрішнього авіасполучення та міжобласних наземних перевезень відбуватиметься за правилами адаптивного карантину — якщо в обох областях/містах ситуація з поширенням коронавірусу буде взята під контроль.

“Не можна буде відновити, наприклад, сполучення між Хмельницьким і Чернівцями, якщо Чернівці не відповідатимуть критеріям, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів про благополучну епідситуацію”, — сказав він.

Головний санлікар додав, що питання відкриття міжнародного авіасполучення з країнами Європи буде вирішуватися тоді, коли європейські країни відкриють свої кордони. Він нагадав, що міністри країн ЄС пересунули дату можливого відкриття туристичного сезону і відновлення авіасполучень на 15 червня.

На відео з 17 хв. 37 сек.