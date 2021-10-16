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Ляшко розповів, чи буде в Україні бустерне вакцинування проти COVID-19

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне тобто додаткове вакцинування проти коронавірусу COVID-19.

Субота, 16 жовтня 2021, 11:35

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щеплень дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення”, – сказав міністр.

Ляшко також закликав українців вакцинуватися, зазначивши, що “не потрібно грати в лотерею”.

“Це вакцина для життя. І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень”, – наголосив він.

  • В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували.
  • В Ізраїлі третя доза вакцини проти коронавірусу є обов’язковою. Це перша країна, що пішла на такий крок.
Теги: бустерна доза, Віктор Ляшко, МОЗ

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