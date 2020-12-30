Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.
Так, Україна може отримати вакцини від трьох виробників: AstraZeneca (Великобританія), Novavax (США) і Johnson & Johnson (США).
За словами Ляшка, великі надії покладають на вакцину від Johnson & Johnson, оскільки вона є єдиною з вакцин-кандидатів, що вводиться один раз, та на разі на третій стадії клінічних випробувань.
Крім того, він повідомив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов веде переговори щодо закупівлі вакцини від Pfizer і BioNTech. Він уточнив, що через особливості зберігання цієї вакцини одноразово на національних складах може зберігатися 1 мільйон доз, однак держава вдаватиметься до послуг приватного бізнесу.
Важливо зазначити, що зазначені вакцини — крім Pfizer/BioNTech – ще не пройшли всі необхідні етапи клінічних досліджень і остаточну ефективність їх не встановлено.
- Сьогодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну китайської вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу COVID-19.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.