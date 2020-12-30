Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що Україна зможе отримати в рамках глобальної програми вакцинації COVAX вакцини від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США).

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

Так, Україна може отримати вакцини від трьох виробників: AstraZeneca (Великобританія), Novavax (США) і Johnson & Johnson (США).

За словами Ляшка, великі надії покладають на вакцину від Johnson & Johnson, оскільки вона є єдиною з вакцин-кандидатів, що вводиться один раз, та на разі на третій стадії клінічних випробувань.

Крім того, він повідомив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов веде переговори щодо закупівлі вакцини від Pfizer і BioNTech. Він уточнив, що через особливості зберігання цієї вакцини одноразово на національних складах може зберігатися 1 мільйон доз, однак держава вдаватиметься до послуг приватного бізнесу.

Важливо зазначити, що зазначені вакцини — крім Pfizer/BioNTech – ще не пройшли всі необхідні етапи клінічних досліджень і остаточну ефективність їх не встановлено.