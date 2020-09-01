Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу COVID-19 може з'явитися в Україні в березні 2021 року, за оптимістичним прогнозом.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “UA: Перший”.

Наразі клінічні випробування проходять шість різних вакцин від коронавірусу.

“Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо всі ті, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведена ефективність”, – розповів Ляшко.

Він пояснив, що згідно з механізмом COVAX, який передбачає глобальний доступ до вакцин проти COVID-19, Україна гарантовано зможе отримати вакцини для 20% населення. Таким чином, близько 8 мільйонів осіб отримають щеплення.