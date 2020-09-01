Про це він сказав в ефірі телеканалу “UA: Перший”.
Наразі клінічні випробування проходять шість різних вакцин від коронавірусу.
“Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо всі ті, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведена ефективність”, – розповів Ляшко.
Він пояснив, що згідно з механізмом COVAX, який передбачає глобальний доступ до вакцин проти COVID-19, Україна гарантовано зможе отримати вакцини для 20% населення. Таким чином, близько 8 мільйонів осіб отримають щеплення.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавірусу COVID-19.
- У Франції також сумніваються, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною.