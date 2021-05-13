Про це він поінформував під час прямого ефіру в Instagram “Радіо Свобода”.
Таким чином Ляшко фактично спростував заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що всіх охочих отримати щеплення, які записувалися в електронну чергу через застосунок “Дія”, почнуть вакцинувати уже на цих вихідних, 15-16 травня.
Ляшко наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення.
“Є всі охочі, і є спроможності системи охорони здоров’я, і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх бажаючих у застосунку”, – заявив Ляшко.
Він уточнив, що в пріоритеті для Міністерства охорони здоров’я залишаються громадяни віком від 65 років. Такі люди із пріоритетних груп, які записалися в “Дії”, і отримуватимуть щеплення.
“Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в застосунку “Дія” на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в “Дії” в нас таких є 23 тисячі 900 людей. І ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних”, – зазначив Ляшко.
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(На відео – з 15:05)
Напередодні голова уряду Денис Шмигаль заявив під час прес-брифінгу в Чернігівській ОДА, що щеплення зможуть на вихідних отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.
“Прийнято рішення, його погодив президент, про те, що протягом суботи-неділі всі громадяни України, які зареєструвалися через портал “Дія”, зможуть отримувати вакцини в порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже цими вихідними можуть звертатися у відповідні кабінети щеплень на своїх територіях і отримувати щеплення тими вакцинами, які присутні”, – запевняв Шмигаль, додавши, що “вакцини є”.
Він уточнив, що щеплення здійснюватимуться вакцинами, придбаними за контрактами, а не отриманими в рамках глобальної ініціативи COVAX (оскільки препарати від COVAX мають спрямувати на вакцинацію пріоритетних груп).
(На відео – з 9:00)
Відповідне повідомлення Шмигаль опублікував і в своєму Telegram.
Згідно з даними МОЗ України, станом на 12 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 543 099 людей.
Варто зазначити, що очільник Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).
На початку травня президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року до Дня Незалежності більшість українців, “котрі потребують щеплення” проти коронавірусу COVID-19, мають його отримати.
Проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що уряд планує завершити вакцинацію понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, й це дозволить сформувати колективний імунітет.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).