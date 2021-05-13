Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні поки не будуть вакцинувати всіх бажаючих, хто записався на щеплення проти коронавірусу COVID-19 через застосунок "Дія". Вакцин для всіх наразі немає.

Про це він поінформував під час прямого ефіру в Instagram “Радіо Свобода”.

Таким чином Ляшко фактично спростував заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що всіх охочих отримати щеплення, які записувалися в електронну чергу через застосунок “Дія”, почнуть вакцинувати уже на цих вихідних, 15-16 травня.

Ляшко наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення.

“Є всі охочі, і є спроможності системи охорони здоров’я, і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх бажаючих у застосунку”, – заявив Ляшко.

Він уточнив, що в пріоритеті для Міністерства охорони здоров’я залишаються громадяни віком від 65 років. Такі люди із пріоритетних груп, які записалися в “Дії”, і отримуватимуть щеплення.

“Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в застосунку “Дія” на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в “Дії” в нас таких є 23 тисячі 900 людей. І ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних”, – зазначив Ляшко.

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(На відео – з 15:05)

Напередодні голова уряду Денис Шмигаль заявив під час прес-брифінгу в Чернігівській ОДА, що щеплення зможуть на вихідних отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.

“Прийнято рішення, його погодив президент, про те, що протягом суботи-неділі всі громадяни України, які зареєструвалися через портал “Дія”, зможуть отримувати вакцини в порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже цими вихідними можуть звертатися у відповідні кабінети щеплень на своїх територіях і отримувати щеплення тими вакцинами, які присутні”, – запевняв Шмигаль, додавши, що “вакцини є”.

Він уточнив, що щеплення здійснюватимуться вакцинами, придбаними за контрактами, а не отриманими в рамках глобальної ініціативи COVAX (оскільки препарати від COVAX мають спрямувати на вакцинацію пріоритетних груп).

(На відео – з 9:00)

Відповідне повідомлення Шмигаль опублікував і в своєму Telegram.

Згідно з даними МОЗ України, станом на 12 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 543 099 людей.

Варто зазначити, що очільник Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

На початку травня президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року до Дня Незалежності більшість українців, “котрі потребують щеплення” проти коронавірусу COVID-19, мають його отримати.

Проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що уряд планує завершити вакцинацію понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, й це дозволить сформувати колективний імунітет.