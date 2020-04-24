Ляшко заявив, що зростання захворювань Covid-19 на Буковині має «релігійне походження»

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі “Право на владу”.

“Я задоволений тим, як працює карантин в Україні. Оскільки ми сьогодні маємо результат зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, з яким справляється система охорони здоров’я. Так, ми фіксуємо певні порушення карантину, які дають певні сплески, але не пікові навантаження і не пікове зростання, яке виходить за межі допустимого нами піку зростання”, – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що продовження карантину було потрібно через певні порушення на великодні свята, оскільки є ризик масового зараження коронавірусом. І для прикладу Ляшко привів Буковину, де зараз фіксують нові випадки серед людей, які відвідували храми на Вербну неділю.

“Тому і продовжені карантинні заходи до 11 числа, оскільки були певні порушення карантинних заходів, які можуть дати свій результат, і це ми добре бачимо сьогодні вже в Чернівецькій області, де саме сьогодні моє спілкування з епідеміологами підтверджує, що більшість нових випадків реєструється серед тих , хто на Вербну неділю відвідував храми і був в скупченні людей. Це призводить до того, що саме серед них і фіксуються нові випадки коронавірусної хвороби”, – підсумував Ляшко.