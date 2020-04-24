Covid-19 Україна

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Ляшко заявив, що зростання захворювань Covid-19 на Буковині має «релігійне походження»

Через відвідування жителями Чернівецької області храмів на Вербну неділю в регіоні зараз спостерігається зростання випадків інфікування коронавірусом.

П’ятниця, 24 квітня 2020, 00:59

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі “Право на владу”.

“Я задоволений тим, як працює карантин в Україні. Оскільки ми сьогодні маємо результат зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, з яким справляється система охорони здоров’я. Так, ми фіксуємо певні порушення карантину, які дають певні сплески, але не пікові навантаження і не пікове зростання, яке виходить за межі допустимого нами піку зростання”, – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що продовження карантину було потрібно через певні порушення на великодні свята, оскільки є ризик масового зараження коронавірусом. І для прикладу Ляшко привів Буковину, де зараз фіксують нові випадки серед людей, які відвідували храми на Вербну неділю.

“Тому і продовжені карантинні заходи до 11 числа, оскільки були певні порушення карантинних заходів, які можуть дати свій результат, і це ми добре бачимо сьогодні вже в Чернівецькій області, де саме сьогодні моє спілкування з епідеміологами підтверджує, що більшість нових випадків реєструється серед тих , хто на Вербну неділю відвідував храми і був в скупченні людей. Це призводить до того, що саме серед них і фіксуються нові випадки коронавірусної хвороби”, – підсумував Ляшко.

  • В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
  • У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
  • Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.
Теги: Коронавірус, МОЗ, Черновицкая область

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