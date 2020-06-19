Головний санлікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що влада не залякувала українців, вводячи карантинні заходи, і не збирається цього робити в майбутньому. Раніше він заявляв про зворотне.

Про це йшося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

В ефірі шоу ведуча Наталія Мосейчук нагадала головному санітарному лікарю України, заступник міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко про його заяви про те, що деякі карантинні заходи були введені з метою підвищити рівень тривоги у людей.

Ведуча також запитала головсанлікаря його думку про те, чи позначаться ці репліки на рівні довіри міністерству охорони здоров’я тепер, коли спостерігається зростання захворюваності і МОЗ закликає громадян до дотримання правил.

На це Ляшко відповів, що влада “не збирається залякувати” українців, а введені карантинні заходи допомогли врятувати сотні життів.

“Ви побачите динаміку, яка є сьогодні в світі. Ми бачимо кількість випадків. І зараз легко апелювати, вишукувати і виривати певні слова з контексту, які були сказані. Ми говорили про те, що деякі протиепідемічні заходи мають в тому числі і емоційний психологічний контекст. От і все, що ми говорили. Ніхто нікого не збирається залякувати. Наше завдання — переконати вас в тому, що карантинні заходи працюють. Дотримання всіх протиепідемічних заходів дає свій позитивний ефект. І ми можемо сьогодні з впевненістю сказати, що введені у березні карантинні заходи дозволили нам врятувати сотні тисяч людських життів тільки на території нашої держави”, — сказав він.