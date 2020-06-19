Про це йшося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
В ефірі шоу ведуча Наталія Мосейчук нагадала головному санітарному лікарю України, заступник міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко про його заяви про те, що деякі карантинні заходи були введені з метою підвищити рівень тривоги у людей.
Ведуча також запитала головсанлікаря його думку про те, чи позначаться ці репліки на рівні довіри міністерству охорони здоров’я тепер, коли спостерігається зростання захворюваності і МОЗ закликає громадян до дотримання правил.
На це Ляшко відповів, що влада “не збирається залякувати” українців, а введені карантинні заходи допомогли врятувати сотні життів.
“Ви побачите динаміку, яка є сьогодні в світі. Ми бачимо кількість випадків. І зараз легко апелювати, вишукувати і виривати певні слова з контексту, які були сказані. Ми говорили про те, що деякі протиепідемічні заходи мають в тому числі і емоційний психологічний контекст. От і все, що ми говорили. Ніхто нікого не збирається залякувати.
Наше завдання — переконати вас в тому, що карантинні заходи працюють. Дотримання всіх протиепідемічних заходів дає свій позитивний ефект. І ми можемо сьогодні з впевненістю сказати, що введені у березні карантинні заходи дозволили нам врятувати сотні тисяч людських життів тільки на території нашої держави”, — сказав він.
Нагадаємо, 10 травня в ефірі каналу “Україна 24” Віктор Ляшко заявив, парки були закриті для того, щоб в українців “не було відчуття, що все безпечно”.
“Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги”, – сказав він.
За словами Ляшка, таку практику психологічного впливу використовували і в інших країнах. Він зазначав, що “завдяки цьому психологічного ефекту у людей з’являлося відчуття небезпеки і необхідності дотримання карантинних заходів, які вводилися урядом”.
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