Міністерство охорони здоров'я України почало процес перемовин про перенесення поставок вакцин проти коронавірусу COVID-19 з четвертого кварталу на літні місяці цього року.

Про це поінформував в інтерв’ю виданню LB.ua новий очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він визнав, що “неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин”.

“Мої перші кроки на посаді, які я вже почав робити, – переглянув усі контракти і постачання вакцин. І закупівельні організації зараз ще підготують аналітику, що і коли буде поставлено в Україну. Також я вже розпочав процес перемовин про перенесення постачань із четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться перемовини з компаніями, з якими раніше активних перемовин не було, про пріоритетність постачань влітку”, – розповів Ляшко.

Він нагадав про свою “амбітну ціль” – протягом літа вакцинувати проти коронавірусу 5 млн українців двома дозами. Ляшко також пообіцяв, що через 100 днів з моменту свого призначення, яке відбулося 20 травня, вийде на пресбрифінг і на засідання фракції “Слуги народу”, де прозвітує про процес вакцинації.

“У мене є амбітна ціль – за літо вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами, тобто повністю вакцинувати. Або ж зробити 10 мільйонів доз… Через 100 днів моєї роботи буду виходити на пресбрифінг, прийду на засідання фракції – і буде прийматися рішення, чи я виконав обіцяне і чи працюю далі”, – зазначив Ляшко.

Він також поінформував, що вакцинальні центри в Україні відкриватимуться, коли буде достатня кількість вакцин (раніше Ляшко анонсував відкриття таких центрів COVID-вакцинації людей з листа очікування у великих містах).

За словами очільника МОЗ, наразі запускати роботу вказаних центрів немає сенсу, адже “500 тисяч доз вакцини на 3000 кабінетів щеплення – це ні про що”.

“Вони відкриються, коли буде більше вакцин… Як би мені тяжко не давалися ці рішення, але ці рішення, які ми зараз приймаємо – найбільш доцільні. З точки зору усунення програмних помилок і з точки зору балансу, як працювати з тими дозами вакцини, які в нас є. Коли приїхали 367 000 доз AstraZeneca, ми показали, наскільки швидко ми можемо працювати (в пунктах вакцинації щепилося по 70 тисяч людей на день, але тривало це лише два дні, 29 і 30 квітня, – ред.). Мені потрібна вакцина для того, щоб система запрацювала так, як вона повинна працювати”, – заявив Ляшко.