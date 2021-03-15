Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.

Про це у коментарі “Коронавірус.Інфо” заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

При цьому Ляшко додав, що якщо певна країна потребуватиме при перетині кордону таке свідоцтво про вакцинацію, українці зможуть його отримати безкоштовно в два кліка.

“Але впроваджувати і вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів ввести документи про вакцинації проти COVID-19”, – підкреслив санлікар.

Нагадаємо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.