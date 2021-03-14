Головний державний санітарний лікар і заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко закликав не чекати на вакцину Pfizer, яку багато хто вважає безпечнішою і якіснішою, ніж препарат CoviShield, яким щеплюють українців зараз.

Про це він заявив в інтерв’ю “Новое время”.

Ляшко відреагував на позицію деяких українців, які не хочуть зараз вакцинуватися і говорять, “ми почекаємо Pfizer”.

“Чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використати найбільш ефективно”, — пояснив заступник міністра.

Ляшко нагадав, що для препарату Pfizer необхідна дуже низька температура для зберігання, і після того, як він виходить за межі цієї температури, то має бути використаний упродовж п’яти днів.

“Ми розуміємо, що у нас буде певна кількість вакцини Pfizer, але основне постачання — це вакцини з температурою зберігання від +2 до +8 градусів за Цельсієм (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), тому ми обираємо платформу у вигляді пунктів щеплення, робимо все під таку температуру зберігання, є навчені медичні працівники”, — сказав державний санітарний лікар.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.