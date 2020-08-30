Якщо в Україні не буде запроваджено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені і в червоній зоні поширення коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

“Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в червоній зоні”, – заявив Ляшко.

За його словами, нині напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.

Він зазначив, що за приклад брали вибори в Польщі.

“Ми напрацювали усі рекомендації. За приклад брали вибори у Польщі. Взяли їхній досвід”, – зазначив Ляшко.