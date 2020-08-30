Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV.
“Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в червоній зоні”, – заявив Ляшко.
За його словами, нині напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.
Він зазначив, що за приклад брали вибори в Польщі.
“Ми напрацювали усі рекомендації. За приклад брали вибори у Польщі. Взяли їхній досвід”, – зазначив Ляшко.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.