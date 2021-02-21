Про це повідомляє “Укрінформ”.
“Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується”, – сказав Ляшко.
Він зауважив, що через обмежений доступ до вакцини на ринку та неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив “дорожню карту” вакцинації. Вона надає пріоритету вакцинації групам ризику та працівникам “критичних для держави” структур.
Ляшко також зазначив, що дітей від коронавірусу не вакцинуватимуть, оскільки жодна вакцина від COVID-19 ще не пройшла клінічних випробувань на неповнолітніх.
Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.
За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом в Україну надійде вакцина AstraZeneca (Британія-Швеція), яку виробляють на потужностях компанії Serum Institute (Індія).
- 13 лютого повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України наступного тижня (тобто з 15 по 21 лютого) очікує надходження в нашу країну вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії AstraZeneca. Однак станом на п’ятниці вакцина досі не надійшла. Також повідомлялося, що поставки вакцини Pfizer затримуються “через бюрократичні процедури”.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Індії, щоб проконтролювати процес відправки першої партії вакцин в Україну.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.