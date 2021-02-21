Заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що пройти вакцинацію від коронавірусу за державний кошт зможуть всі бажаючі.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується”, – сказав Ляшко.

Він зауважив, що через обмежений доступ до вакцини на ринку та неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив “дорожню карту” вакцинації. Вона надає пріоритету вакцинації групам ризику та працівникам “критичних для держави” структур.

Ляшко також зазначив, що дітей від коронавірусу не вакцинуватимуть, оскільки жодна вакцина від COVID-19 ще не пройшла клінічних випробувань на неповнолітніх.

Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.

За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом в Україну надійде вакцина AstraZeneca (Британія-Швеція), яку виробляють на потужностях компанії Serum Institute (Індія).