Президент Володимир Зеленський привітав жителів столиці із Днем Києва, і назвав його містом, серцебиття якого заряджає.

Про це він написав у Facebook.

Очільник держави вважає українську столицю особливою. На думку Зеленського, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє.

“Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: “Люблю тебе, старенький!” З днем народження, Києве!” – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що цього року 30 травня Київ відзначає 1539-річницю від дня заснування.