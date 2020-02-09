Цікаві факти про церемонію «Оскар-2020»

В ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі відбудеться грандіозна подія - 92-я церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу "Оскара". #Букви розповідають про цікаві факти нинішньої церемонії.

Знову без ведучого

Церемонія вручення “Оскара” в цьому році знову пройде без ведучого.

За словами одного з керівників, яка займається “Оскар”, телекомпанії ABC Кері Берк, рішення повторити “те, що спрацювало в минулому році”, було прийнято спільно з Академією кінематографічних мистецтв і наук.

Зазначимо, що проведення церемонії “Оскара” без ведучого відбудеться в третій раз в історії премії і другий рік поспіль. Так, в 2019 році ведучим повинен був стати комік Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу, пов’язаного з його старими твітами, що ображають представників ЛГБТ. У підсумку основний акцент церемонії був зроблений на знаменитостей, які вручали нагороди.

До цього єдиний раз церемонія проводилася без ведучого в 1989 році.

Фільми Netflix отримали рекордні 24 номінації

Фільми стрімінгового сервісу Netflix в цьому році отримали 24 номінації – більше ніж у інших кінокомпаній. Це перший такий випадок в історії кінопремії.

Так, дві картини Netflix претендують на “Оскар” у номінації “Кращий фільм”: “Ірландець” Мартіна Скорсезе і “Шлюбна історія” Ноа Баумбаха.

У цілому “Ірландець” був висунутий на премію в 10 номінаціях, “Шлюбна історія – в шести,” Два Папи “- в трьох. А перша анімаційна стрічка Netflix під назвою “Клаус” номінована в категорії “Кращий анімаційний фільм”.

У категорії “Кращий документальний повнометражний фільм” на нагороду претендують два фільми стрімінгового сервісу – “Американська фабрика” і “На межі демократії”.

А у категорії “Кращий документальний короткометражний фільм” номінована стрічка “Життя захоплює мене”.

Сцена з 40 тисяч кристалів Swarovski

Оформлення сцени голлівудського театру “Долбі” займався Джейсон Шервуд. В цьому році в її оформленні було використано 40 тисяч кристалів Swarovski. У центрі сцени знаходиться обертовий елемент, що обертається та складається з серії закручених, спіральних, концентричних елементів. Він буде підніматися перед кожним виступом.

Вперше в історії премії в одній категорії представлені фільми, зняті цивільним подружжям

У головній номінації – “Кращий фільм” за нагороду будуть боротися “Маленькі жінки” Грети Гервіг і “Шлюбна історія” Ноа Баумбаха.

Вони живуть разом з 2011 року, але офіційно свої відносини до цих пір не оформили. У березні минулого року у Грети і Ноа народився син Гарольд.

Меню на церемонії буде в основному вегетаріанським, екологічним і без пластикових пляшок

Цю ідею кінокритикам запропонував актор Хоакін Фенікс, зірка фільму “Джокер”, веган і захисник тварин.

Меню буде на 70 % складатися з рослинних продуктів, і лише решта тридцять міститимуть рибу і м’ясо. Страви приготують відомі веганські ресторани: Nics’s on Beverly і The Messy Table LA.

Композитор World of Warcraft стане першою диригентом-жінкою на “Оскарі”

Ірландка Імер Нун, відома як автор музики для відеоігор, стане першою жінкою, яка буде керувати оркестром на церемонії вручення кінопремії.

Вона диригуватиме ансамблем з 42 музикантів, які виконають музику з п’яти саундтреків – номінантів Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Вшанування пам’яті Кобі Брайанта

Під час церемонії нагородження 2020 вшанують пам’ять загиблого в авіакатастрофі баскетболіста. У 2018 році Брайант став лауреатом “Оскара” в категорії “Кращий короткометражний анімаційний фільм” за картину “Дорогий баскетбол”. Фільм заснований на вірші, в якому Кобі оголосив про завершення спортивної кар’єри. Примітно, що закадровий текст прочитав в ньому він сам.