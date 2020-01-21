Ключовими складовими патріотизму українці вважають перш за все любов до своєї країни (80 %) і готовність захищати її, якщо потрібно – зі зброєю (64,2 %).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Крім того, до складових патріотизму українці відносять виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58 %), дотримання всіх законів країни (55,6 %), знання історії своєї країни, її культури (50,7 %).

Менша кількість громадян України відносять до патріотизму участь у виборах (38,1 %), чесне виконання своїх обов’язків (35,5 %), спілкування державною мовою (35,4 %), сплату податків (30,1 %), участь у суспільному житті (28 %), повагу до влади (25,8 %).

Найменша кількість українців вважають складовою патріотизму участь у боротьбі з корупцією та іншими недоліками в державі (20,8 %).

Абсолютна більшість населення України (74,9 %) вважає себе насамперед громадянами України. Регіональну систему (приналежність до регіону, області, міста чи села) як основну вибрали значно менше – 15,6 % респондентів.

“Причому загальнонаціональна ідентифікація переважає в усіх регіонах України: Південному (84 %), Центральному (78 %), Західному (76 %) та Східному (66 %). Щоправда, в Східному регіоні 7 % вважають себе насамперед громадянами колишнього СРСР. Загальнонаціональна ідентифікація істотно зросла після 2013 року (грудень 2013 р. – 54 %, грудень 2014 р. – 73 %)”, – наголошують соціологи.

Загальнонаціональне дослідження було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.