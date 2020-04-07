Про це повідомляє німецька медіакомпанія Deutsche Welle.
Автори серіалу повідомили, що хочуть з гумором показати, як люди змушені змінювати свої звички під час епідемії. Відомо, що поки заплановано зняти шість епізодів. Герої фільму, за сценарієм, мешкають у Празі.
Головні герої — хлопчик-підліток, чиї батьки опинилися заблоковані за кордоном, самотній пенсіонер, а також дівчина і хлопець, і їхня любов має пройти випробування карантином.
Продюсер серіалу Томаш Балдінскі розповів, що сценарій є поки лише для однієї серії. До фільмування через карантин буде залучена мінімальна кількість акторів і персоналу, а камери керуватимуться бістанційно.
- Нагадаємо, 15 березня президенту США Дональду Трампу зробили первший тест на коронавірус після того, як він контактував з делегацією з Бразилії, у членів якої діагностували захворювання.
- 3 квітня Дональду Трампу зробили другий тест на коронавірус, який дав негативний результат.