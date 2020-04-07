Про це повідомляє німецька медіакомпанія Deutsche Welle.

Автори серіалу повідомили, що хочуть з гумором показати, як люди змушені змінювати свої звички під час епідемії. Відомо, що поки заплановано зняти шість епізодів. Герої фільму, за сценарієм, мешкають у Празі.

Головні герої — хлопчик-підліток, чиї батьки опинилися заблоковані за кордоном, самотній пенсіонер, а також дівчина і хлопець, і їхня любов має пройти випробування карантином.

Продюсер серіалу Томаш Балдінскі розповів, що сценарій є поки лише для однієї серії. До фільмування через карантин буде залучена мінімальна кількість акторів і персоналу, а камери керуватимуться бістанційно.