Якщо у людини немає симптомів коронавірусу і вона не контактувала з хворими на COVID-19, то вона не може пройти безкоштовне тестування методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Якщо у людини немає симптомів коронавірусу і, крім того, вона не є контактною особою хворого на COVID-19, тобто це виключно бажання, то це не передбачено нашим алгоритмом щодо безкоштовного тестування”, – наголосив міністр.

Степанов також перерахував категорії людей, яких обов’язково будуть безкоштовно тестувати на коронавірус методом ПЛР. Це: люди з симптомами хвороби, контактні особи, медики, хворі на пневмонію, співробітники Національної поліції та Національної гвардії.

“Хочу ще раз нагадати, що обов’язковому тестуванню безкоштовно підлягають люди із симптомами коронавірусної хвороби; люди, які контактували з хворим. Третє – це всі медики, які працюють із хворими на COVID-19. Вони тестуються раз на п’ять днів. Також ми додали працівників Національної поліції і Національної гвардії, які мають високі ризики заразитися. А також всі хворі на пневмонію, незалежно від перебігу хвороби, симптоматики. Тобто у нас визначено дуже чіткий перелік, який ми постійно розширюємо”, – розповів він.

(На відео – з 6:20)