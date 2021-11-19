Міжнародна спільнота має активізувати підтримку Мадагаскару, на півдні якого понад мільйон людей страждають від сильного голоду. Вони їдять кактуси та сарану.

Про це заявив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саного.

Зазначається, що наслідки найсильнішої посухи за понад 40 років у поєднанні з піщаними бурями та шкідниками унеможливили вирощування їжі для жителів півдня острівної держави як мінімум протягом трьох років.

Через це з гострою нестачею продовольства зіткнулися понад 1,3 млн осіб. Приблизно 300 тисяч жителів Мадагаскару опинилися на межі голодної смерті.

“Світ не може відвести погляду. Люди на Мадагаскарі потребують нашої підтримки зараз і в майбутньому”, – заявив представник ООН.

В ООН наголосили, що ситуація на півдні Мадагаскару може стати першим випадком масового голодування в новій історії, викликаною зміною клімату.

Ісса Саного також повідомив, що під час перебування у Мадагаскарі він зустрічав людей, які змушені харчуватися кактусами та сараною.

Крім того, криза позначилася на соціальній стабільності — дітей забирають зі шкіл для пошуку води та їжі, збільшилася кількість насильства та жорстокого поводження з дітьми.