Про це заявив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саного.
Зазначається, що наслідки найсильнішої посухи за понад 40 років у поєднанні з піщаними бурями та шкідниками унеможливили вирощування їжі для жителів півдня острівної держави як мінімум протягом трьох років.
Через це з гострою нестачею продовольства зіткнулися понад 1,3 млн осіб. Приблизно 300 тисяч жителів Мадагаскару опинилися на межі голодної смерті.
“Світ не може відвести погляду. Люди на Мадагаскарі потребують нашої підтримки зараз і в майбутньому”, – заявив представник ООН.
В ООН наголосили, що ситуація на півдні Мадагаскару може стати першим випадком масового голодування в новій історії, викликаною зміною клімату.
Ісса Саного також повідомив, що під час перебування у Мадагаскарі він зустрічав людей, які змушені харчуватися кактусами та сараною.
Крім того, криза позначилася на соціальній стабільності — дітей забирають зі шкіл для пошуку води та їжі, збільшилася кількість насильства та жорстокого поводження з дітьми.
- Невелика група надбагатих людей могла б допомогти розв’язати проблему голоду у світі, вклавши лише невелику частку власного капіталу, вважає директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі.