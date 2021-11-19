Про це заявив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саного.

Зазначається, що наслідки найсильнішої посухи за понад 40 років у поєднанні з піщаними бурями та шкідниками унеможливили вирощування їжі для жителів півдня острівної держави як мінімум протягом трьох років.

Через це з гострою нестачею продовольства зіткнулися понад 1,3 млн осіб. Приблизно 300 тисяч жителів Мадагаскару опинилися на межі голодної смерті.

“Світ не може відвести погляду. Люди на Мадагаскарі потребують нашої підтримки зараз і в майбутньому”, – заявив представник ООН.

В ООН наголосили, що ситуація на півдні Мадагаскару може стати першим випадком масового голодування в новій історії, викликаною зміною клімату.

Ісса Саного також повідомив, що під час перебування у Мадагаскарі він зустрічав людей, які змушені харчуватися кактусами та сараною.

Крім того, криза позначилася на соціальній стабільності — дітей забирають зі шкіл для пошуку води та їжі, збільшилася кількість насильства та жорстокого поводження з дітьми.