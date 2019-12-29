Сьогодні, 29 грудня, в Донецькій області на контрольно-пропускному пункті "Майорське" відбувся обмін утримуваних осіб між Україною та терористичними "Л/ДНР". Для обміну привезли п'ятьох колишніх співробітників "Беркута", які є обвинуваченими у справі про розстріл активістів Євромайдану. Варто зазначити, що активісти під Лук'янівським СІЗО блокували виїзд трьом "беркутівцям".

#Букви нагадують хронологію подій.

28 грудня в Київському апеляційному суді відбулося засідання на чолі з Маргаритою Васильєвою у справі про зміну запобіжного заходу для ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності в лютому 2014 року.

Суд прийняв рішення відпустити з-під варти Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і призначив їм запобіжний захід – “особисте зобов’язання”.

Також “особисте зобов’язання” отримали і два інших “беркутівця” – Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом.

“Змінити запобіжний захід Янішевському Олегу, Аброськіну Павлу, Зінченку Сергію, Маринченко Олександру з утримання під вартою на особисте зобов’язання”, – зачитала рішення суду Васильєва.

Присутні в залі у відповідь почали скандувати: “Ганьба!”, “Вбивці!”, “Судді, пам’ятайте – влада не вічна!”.

Варто зазначити, що зміна запобіжного заходу для “беркутівців” – це розпорядження генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ще під час проведення суду в соцмережах стали поширювати заклик збиратися під Лук’янівським СІЗО, щоб не допустити вивезення звідти “беркутівців” для обміну.

Вчора двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченко вивезли з-під Київського апеляційного суду на броньовику.

Після оголошення рішення Маринченко та Тамтура буквально вибігли із залу. Людей, які були присутні на засіданні – серед них і постраждалі активісти Євромайдану – правоохоронці відгородили. Адвокати “беркутівців” також поспішили піти.

Вже на вулиці люди намагалися блокувати автомобілі з “беркутом”, але і тут бійцям поліції і Нацгвардії вдалося їх відгородити.

Коли троє ексберкутівців залишалися в СІЗО, під судом сталася бійка.

🔴 Блокування вивозу “беркутівців” з суду Опубліковано Цензор.НЕТ Субота, 28 грудня 2019 р.

До того ж, під стіни СІЗО стали сходитися люди, щоб блокувати виїзд автозаків.

Фото: #Букви

Активісти на морозі протягом всієї ночі не відходили від стін СІЗО, періодично змінювали один одного, гріючись в машинах. Серед них був і шоумен, волонтер Сергій Притула.

Вранці 29 грудня підтримати активістів прийшли двоє народних депутатів від “Європейської Солідарності” – Артур Герасимов і колишній політв’язень Ахтем Чийгоз.

При цьому було неясно, чи є “беркутівці” в СІЗО або ж їх змогли вивезти.

Після 10 ранку на КПВВ “Майорське” прибуло два автобуси з “ЛНР” з українцями.

Варто відзначити, що сам пункт пропуску на сьогодні закрили, водіїв зупиняли, повідомляючи, що проїзд неможливий.

Крім того, на місце обміну не допустили українських журналістів. За словами спікера штабу операції Об’єднаних сил (ООС) Віталія Саранцева, вести трансляцію з місця буде Офіс президента України.

Під час заїзду на територію КПВВ один з автобусів не вписався в поворот і зачепив, мікроавтобус, що стояв поряд.

Після того, як з одного автобуса випустили 25 українців, представниця “ЛНР” провела перекличку і перепитала, чи всі згодні повернутися в Україну – відповідь була одностайною і ствердною: “Так!”. Ніхто не побажав залишитися в Луганську.

Фото: Офіс президента

Пізніше адвокат Ігор Варфоломєєв повідомив, що всі п’ять “беркутівців” знаходяться на КПВВ і готові до обміну.

“Вони сидять в автобусі зараз на обміні”, – сказав він.

Залишається неясним, яким чином вдалося вивезти трьох колишніх “беркутівців” з СІЗО, яке всю ніч і ранок блокували активісти.

За даними слідства, до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ять з них перебували на лаві підсудних, двоє – вбито 20 лютого 2014-го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.