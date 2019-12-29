#Букви нагадують хронологію подій.

28 грудня в Київському апеляційному суді відбулося засідання на чолі з Маргаритою Васильєвою у справі про зміну запобіжного заходу для ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності в лютому 2014 року.

Суд прийняв рішення відпустити з-під варти Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і призначив їм запобіжний захід – “особисте зобов’язання”.

Також “особисте зобов’язання” отримали і два інших “беркутівця” – Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом.

“Змінити запобіжний захід Янішевському Олегу, Аброськіну Павлу, Зінченку Сергію, Маринченко Олександру з утримання під вартою на особисте зобов’язання”, – зачитала рішення суду Васильєва.

Присутні в залі у відповідь почали скандувати: “Ганьба!”, “Вбивці!”, “Судді, пам’ятайте – влада не вічна!”.

Варто зазначити, що зміна запобіжного заходу для “беркутівців” – це розпорядження генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ще під час проведення суду в соцмережах стали поширювати заклик збиратися під Лук’янівським СІЗО, щоб не допустити вивезення звідти “беркутівців” для обміну.

Вчора двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченко вивезли з-під Київського апеляційного суду на броньовику.

Після оголошення рішення Маринченко та Тамтура буквально вибігли із залу. Людей, які були присутні на засіданні – серед них і постраждалі активісти Євромайдану – правоохоронці відгородили. Адвокати “беркутівців” також поспішили піти.

Вже на вулиці люди намагалися блокувати автомобілі з “беркутом”, але і тут бійцям поліції і Нацгвардії вдалося їх відгородити.

Фото: #Букви

Коли троє ексберкутівців залишалися в СІЗО, під судом сталася бійка.

 

🔴 Блокування вивозу “беркутівців” з суду

Опубліковано Цензор.НЕТ Субота, 28 грудня 2019 р.

До того ж, під стіни СІЗО стали сходитися люди, щоб блокувати виїзд автозаків.

Фото: #Букви

Активісти на морозі протягом всієї ночі не відходили від стін СІЗО, періодично змінювали один одного, гріючись в машинах. Серед них був і шоумен, волонтер Сергій Притула.

Вранці 29 грудня підтримати активістів прийшли двоє народних депутатів від “Європейської Солідарності” – Артур Герасимов і колишній політв’язень Ахтем Чийгоз.

Артур Герасимов. Фото Максима Литвиненка

Ахтем Чийгоз. Фото: Укрінформ

При цьому було неясно, чи є “беркутівці” в СІЗО або ж їх змогли вивезти.

Після 10 ранку на КПВВ “Майорське” прибуло два автобуси з “ЛНР” з українцями.

Варто відзначити, що сам пункт пропуску на сьогодні закрили, водіїв зупиняли, повідомляючи, що проїзд неможливий.

Фото: Иван Бухтіяров/”Громадське”

Крім того, на місце обміну не допустили українських журналістів. За словами спікера штабу операції Об’єднаних сил (ООС) Віталія Саранцева, вести трансляцію з місця буде Офіс президента України.

Під час заїзду на територію КПВВ один з автобусів не вписався в поворот і зачепив, мікроавтобус, що стояв поряд.

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Після того, як з одного автобуса випустили 25 українців, представниця “ЛНР” провела перекличку і перепитала, чи всі згодні повернутися в Україну – відповідь була одностайною і ствердною: “Так!”. Ніхто не побажав залишитися в Луганську.

Фото: Офіс президента

Пізніше адвокат Ігор Варфоломєєв повідомив, що всі п’ять “беркутівців” знаходяться на КПВВ і готові до обміну.

“Вони сидять в автобусі зараз на обміні”, – сказав він.

Залишається неясним, яким чином вдалося вивезти трьох колишніх “беркутівців” з СІЗО, яке всю ніч і ранок блокували активісти.

За даними слідства, до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ять з них перебували на лаві підсудних, двоє – вбито 20 лютого 2014-го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.

  • Раніше повідомлялося, то керівництво Генеральної прокуратури України здійснювало тиск на прокурорів у резонансних процесах, вимагаючи звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.
  • Раніше в ГО “Адвокатська дорадча група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), зазначали, що це судове засідання – “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” і передачі їх “Л/ДНР” в рамках майбутнього обміну полоненими.