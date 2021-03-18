Про це йдеться дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet.
Аналізовані дані були зібрані в рамках національної стратегії тестування Данії, відповідно до якої 69 % населення, або 4 мільйони осіб, пройшли тестування протягом 2020 року.
Зазначається, що у тільки 0,65 % пацієнтів вдруге виявили позитивний результат COVID-19 після зараження під час першої та другої хвиль епідемії в Данії.
При цьому, молоді люди, які перехворіли на коронавірус, на 80 % захищені від повторного інфікування вірусом, в той час як літні люди мають лише 47 % захисту.
“Наше дослідження підтверджує те, що передбачалося низкою інших: повторне інфікування COVID-19 рідко зустрічається у молодих, здорових людей, але люди похилого віку піддаються більшому ризику заразитися ним знову”, – сказав доктор Стін Етельберг з інституту Statens Serum Institut в Данії.
“Оскільки літні люди також частіше відчувають симптоми важких захворювань і, на жаль, помирають, наші результати ясно показують, наскільки важливо проводити політику захисту людей похилого віку під час пандемії”, – додав він.
- Міністерство охорони здоров’я України вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу CoviShield з 28 днів до 90 днів.
- На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення: медиків COVID-лікарень; бригади швидкої меддопомоги; співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19; жителів і персонал будинків для літніх людей; військових на фронті.