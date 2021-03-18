Більшість людей, які перехворіли на COVID-19, захищені від повторного зараження протягом як мінімум шести місяців, але літні люди більш схильні до повторного зараження, ніж молоді.

Про це йдеться дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet.

Аналізовані дані були зібрані в рамках національної стратегії тестування Данії, відповідно до якої 69 % населення, або 4 мільйони осіб, пройшли тестування протягом 2020 року.

Зазначається, що у тільки 0,65 % пацієнтів вдруге виявили позитивний результат COVID-19 після зараження під час першої та другої хвиль епідемії в Данії.

При цьому, молоді люди, які перехворіли на коронавірус, на 80 % захищені від повторного інфікування вірусом, в той час як літні люди мають лише 47 % захисту.

“Наше дослідження підтверджує те, що передбачалося низкою інших: повторне інфікування COVID-19 рідко зустрічається у молодих, здорових людей, але люди похилого віку піддаються більшому ризику заразитися ним знову”, – сказав доктор Стін Етельберг з інституту Statens Serum Institut в Данії.

“Оскільки літні люди також частіше відчувають симптоми важких захворювань і, на жаль, помирають, наші результати ясно показують, наскільки важливо проводити політику захисту людей похилого віку під час пандемії”, – додав він.