Майже всі, хто перехворів на COVID-19, мають високий рівень антитіл протягом як мінімум шести місяців, які, ймовірно, захистять їх від повторного зараження.

Про це заявили вчені британського Біобанку, повідомляє Reuters.

Вчені заявили, що дослідження, в якому вимірювалися рівні поширення інфекції COVID-19 серед населення по всій Великій Британії, а також тривалість збереження антитіл у інфікованих, має дати деяку впевненість в тому, що випадки повторного зараження будуть рідкісними.

Результати показали, що серед учасників, які мали позитивний результат на COVID-19, у 99% зберігалися антитіла до SARS-CoV-2 протягом трьох місяців. Після шести місяців спостереження вони все ще зберігалися у 88%.

“Хоча ми не можемо з упевненістю сказати, як це пов’язано з імунітетом, результати показують, що люди можуть бути захищені від подальшого зараження протягом як мінімум шести місяців після природного зараження”, – сказала Наомі Аллен, професор і головний науковий співробітник британського Біобанку.

За її словами, результати також узгоджуються з результатами інших досліджень у Сполученому Королівстві та Ісландії, які показали, що антитіла до коронавірусу, як правило, зберігаються протягом декількох місяців у тих, хто перехворів і одужав.

Дослідження Біобанку Великобританії також показало, що частка населення Великобританії, що має антитіла до COVID-19 – показник, відомий як серологічна поширеність, – виросла з 6,6% на початку періоду дослідження в травні/червні 2020 року до 8,8% до листопада/грудня 2020 року.

Серологічна поширеність SARS-CoV-2 найчастіше зустрічалася в Лондоні (12,4%) і рідше – в Шотландії (5,5%).