Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована тим, що поширення нового коронавірусу було викликано людьми у віці 20, 30 і 40 років, багато з яких не знали, що вони інфіковані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Представники ВООЗ заявили, що в цьому місяці відсоток молодих людей серед інфікованих у всьому світі виріс, а це піддає ризику вразливі верстви населення, включаючи людей похилого віку або з серйозними хронічними захворюваннями.

“Епідемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик повторного зараження”, – заявив на брифінгу регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї.

За даними Reuters, зростання кількості нових випадків спонукав деякі країни посилити карантин. Зараз в світі налічується майже 22 мільйони випадків захворювання COVID-19, понад 770 000 осіб померли.

Повідомлялося про сплеск вірусу в країнах, які, як видається, контролювали вірус, наприклад, В’єтнам.

“Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження. Ми вважаємо, що це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні”, – сказав Касаї.