У Мінську до станції метро "Пушкінська", де вчора загинув один з протестувальників, люди несуть квіти.

Про це повідомляє TUT.by.

Квіти залишають на огорожі, яка відділяє проїжджу частину від тротуару, а також кладуть на асфальт. Водії машин сигналять на знак підтримки, а люди показують знак V (victory hand).

“Трохи шокувало, що тут так швидко все прибрали, причесали – як ніби навколо звичайне життя, як ніби вночі нічого не відбувалося”, – повідомила виданню мінчанка Юлія.

Вона каже, що на ранок люди почали приносити квіти і стрічки.

“Першим викинув гвоздики людина з вікна автомобіля – просто кинув їх з вікна. Потім приїхав таксист з квітами, потім стали підходити люди”, – розповідає Юлія.

Вночі з 10 на 11 серпня в ході акцій протесту в Мінську на вулиці Прітицкого біля станції метро “Пушкінська” загинув чоловік. Як заявили в МВС Білорусі, натовп будувала барикади, а в ході протистояння зі спецназом “один з учасників протесту намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в сторону правоохоронців. Воно вибухнуло в руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям”.