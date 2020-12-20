Американські вчені з'ясували, що приблизно 70% емоційних реакцій на ті чи інші ситуації можна назвати універсальними для жителів планети.

Про це повідомляє наукове видання Phys.org.

Дослідження провели вчені Каліфорнійського університету в Берклі (США). Його результати були опубліковані в науковому журналі Nature.

Дослідники використовували технологію машинного навчання, відому як “глибока нейронна мережа”, для аналізу виразів обличчя (технологія була розроблена спільно з Google).

За допомогою штучного інтелекту були проаналізовані приблизно 6 млн відеороликів, завантажених на YouTube людьми з 144 країн: Північної, Центральної та Південної Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії.

Дослідники навчили алгоритм розпізнавати 16 видів міміки, пов’язаних із різними категоріями емоцій (веселощі, гнів, благоговіння, концентрація, замішання, презирство, задоволення, бажання, розчарування, сумнів, захват, інтерес, біль, печаль, здивування, тріумф).

Потім вчені зіставили вирази обличчя з контекстами і сценаріями, в яких вони виявлялися в різних куточках світу. Як наслідок було виявлено разючу подібність в тому, як люди, котрі проживають у різних географічних і культурних реаліях, використовують вирази обличчя в різних соціальних контекстах (переживають певні події).

При аналізі відеороликів виявилося, що люди в усьому світі однаково захоплюються під час феєрверків, радіють на весіллях, зосереджено морщать брови під час занять бойовими мистецтвами, відчувають біль при піднятті важких предметів і торжествують на спортивних змаганнях.

За словами вчених, приблизно 70% виразів обличчя культурно універсальні в певних контекстах (тобто в одних і тих же ситуаціях люди з різних країн реагують схожим чином в 70% випадків).

“Це дослідження показує, наскільки люди в різних куточках світу дивно схожі в тому, як ми висловлюємо емоції в найбільш значущих контекстах нашого життя”, – зазначив провідний автор дослідження Дахер Келтнер, професор психології Каліфорнійського університету в Берклі.

У майбутньому це відкриття може допомогти людям, які не вміють розпізнавати емоції співрозмовника (наприклад, дітям і дорослим з аутизмом).