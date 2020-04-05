З 6 квітня люди в віці 60 років і старше повинні самоізолюватись і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що досить дивним є те, що в Миколаївській області до цього часу немає жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом, але тим не менше це хороша новина.

Віктор Ляшко в черговий раз закликав всіх жителів України дотримуватися карантину, який введений на всій території країни.

“Із завтрашнього дня люди у віці 60+ повинні самоізолюватись і не виходити на вулицю. Це рекомендації, які всі повинні виконувати”, – сказав він.

5.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України та керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко. Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Субота, 4 квітня 2020 р.