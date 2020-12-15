У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що люди, які були вакциновані проти COVID-19, повинні як і раніше носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє dpa international.

На думку експертів ВООЗ, незважаючи на те, що є наукові докази ефективності вакцини при розвитку COVID-19, поки неясно, чи може вона запобігти зараженню.

В з зв’язку з цим організація рекомендує вакцинованих людям продовжувати зберігати соціальну дистанцію, носити маску і часто мити руки.

За словами експерта ВООЗ з вакцин Кейт О’Брайен, необхідно ще провести додаткові наукові дослідження препаратів, щоб переконатися в їхній повній ефективності.