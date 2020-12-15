Про це повідомляє dpa international.
На думку експертів ВООЗ, незважаючи на те, що є наукові докази ефективності вакцини при розвитку COVID-19, поки неясно, чи може вона запобігти зараженню.
В з зв’язку з цим організація рекомендує вакцинованих людям продовжувати зберігати соціальну дистанцію, носити маску і часто мити руки.
За словами експерта ВООЗ з вакцин Кейт О’Брайен, необхідно ще провести додаткові наукові дослідження препаратів, щоб переконатися в їхній повній ефективності.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.
- Першою країною, у якій розпочалась вакцинація, стала Велика Британія. Щеплення проти COVID-19 там почали робити 8 грудня.