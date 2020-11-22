Про це йдеться в новому великому дослідженні групи вчених з декількох країн, в тому числі Великої Британії, повідомляє агентство ВВС.
Результати дослідження були опубліковані в журналі The Lancet.
Дослідження показало, що пацієнти мали найбільш високий рівень коронавірусу на ранніх стадіях захворювання. Крім того, “живий” вірус, здатний до реплікації (розмноження), фіксувався у них до дев’яти днів після появи симптомів.
Відтак, за словами вчених, рання ізоляція заражених пацієнтів має вирішальне значення для переривання поширення COVID-19.
Що ж з’ясували вчені
Заразність хворої людини залежить від багатьох факторів, в тому числі від того, скільки життєздатного вірусу (по суті, вірусу, здатного до реплікації) міститься в її організмі.
Згідно з деякими звітами, люди найбільш заразні безпосередньо перед появою симптомів і в перший тиждень після зараження вірусом.
Вчені проаналізували 79 глобальних досліджень про COVID-19, в яких брали участь госпіталізовані з симптомами коронавірусу пацієнти, у яких вже був позитивний результат тесту.
Дослідники зуміли ідентифікувати і розмножити життєздатний вірус із зразків, які були взяті з горла хворих на COVID-19 пацієнтів. Вони були взяті в період до 9 днів після зараження.
Вчені виявили, що кількість вірусних РНК-частинок (фрагментів генетичного матеріалу вірусу) в зразках досягав піку в момент появи симптомів або протягом перших п’яти днів.
Водночас неактивні фрагменти вірусної РНК все ще вдавалося виявляти в зразках, взятих з носа і горла пацієнтів у середньому до 17 днів після появи симптомів.
Згідно з висновком учених, незважаючи на те, що неактивні фрагменти довго зберігаються в організмі, малоймовірно, що більшість хворих на COVID-19 будуть заразні через 9 днів після появи симптомів.
Активних фрагментів вірусу після 9 днів хвороби дослідники не виявили.
Як наголосила в коментарі ВВС докторка Мюге Чевік із Університету Сент-Ендрюс, отримані результати узгоджуються з даними інших досліджень, що стосуються відстеження контактів.
“Людям дійсно потрібна підтримка в тому, щоб вони могли ізолюватися, як тільки у них з’являться симптоми, нехай навіть легкі. До того часу, коли вони отримають результати тестів, вони можуть вже пройти найбільш заразну фазу”, – зазначила вона.
У цьому дослідженні не враховувалися безсимптомні носії вірусу. Водночас його автори з посиланням на інші дослідження попереджають, що люди можуть бути заразними до появи симптомів, а також можуть передати вірус без будь-яких симптомів взагалі.
- Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом, отже у приміщеннях вірус не осідає на поверхні, а залишається у вигляді крапель у повітрі. За даними вчених, немає майже ніяких доказів того, що глибоке прибирання приміщень зменшує ризик інфікування.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.