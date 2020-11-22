Люди, заражені коронавірусом COVID-19, швидше за все, передадуть його протягом перших п'яти днів після появи симптомів.

Про це йдеться в новому великому дослідженні групи вчених з декількох країн, в тому числі Великої Британії, повідомляє агентство ВВС.

Результати дослідження були опубліковані в журналі The Lancet.

Дослідження показало, що пацієнти мали найбільш високий рівень коронавірусу на ранніх стадіях захворювання. Крім того, “живий” вірус, здатний до реплікації (розмноження), фіксувався у них до дев’яти днів після появи симптомів.

Відтак, за словами вчених, рання ізоляція заражених пацієнтів має вирішальне значення для переривання поширення COVID-19.

Що ж з’ясували вчені

Заразність хворої людини залежить від багатьох факторів, в тому числі від того, скільки життєздатного вірусу (по суті, вірусу, здатного до реплікації) міститься в її організмі.

Згідно з деякими звітами, люди найбільш заразні безпосередньо перед появою симптомів і в перший тиждень після зараження вірусом.

Вчені проаналізували 79 глобальних досліджень про COVID-19, в яких брали участь госпіталізовані з симптомами коронавірусу пацієнти, у яких вже був позитивний результат тесту.

Дослідники зуміли ідентифікувати і розмножити життєздатний вірус із зразків, які були взяті з горла хворих на COVID-19 пацієнтів. Вони були взяті в період до 9 днів після зараження. Вчені виявили, що кількість вірусних РНК-частинок (фрагментів генетичного матеріалу вірусу) в зразках досягав піку в момент появи симптомів або протягом перших п’яти днів.

Водночас неактивні фрагменти вірусної РНК все ще вдавалося виявляти в зразках, взятих з носа і горла пацієнтів у середньому до 17 днів після появи симптомів.

Згідно з висновком учених, незважаючи на те, що неактивні фрагменти довго зберігаються в організмі, малоймовірно, що більшість хворих на COVID-19 будуть заразні через 9 днів після появи симптомів.

Активних фрагментів вірусу після 9 днів хвороби дослідники не виявили.

Як наголосила в коментарі ВВС докторка Мюге Чевік із Університету Сент-Ендрюс, отримані результати узгоджуються з даними інших досліджень, що стосуються відстеження контактів.

“Людям дійсно потрібна підтримка в тому, щоб вони могли ізолюватися, як тільки у них з’являться симптоми, нехай навіть легкі. До того часу, коли вони отримають результати тестів, вони можуть вже пройти найбільш заразну фазу”, – зазначила вона.

У цьому дослідженні не враховувалися безсимптомні носії вірусу. Водночас його автори з посиланням на інші дослідження попереджають, що люди можуть бути заразними до появи симптомів, а також можуть передати вірус без будь-яких симптомів взагалі.