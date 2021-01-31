Люди з оточення президента України Володимира Зеленського під час розмови з американськими журналістами згадали про контакти з адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані влітку 2019 року.

Про це пише The Washington Post.

Зазначаєтьс, що тиск Джуліані почався практично з моменту обрання Зеленського в квітні 2019 року. Колишній мер Нью-Йорка планував приїхати в Україну в наступному місяці.

Але Джуліані скасував пропозицію в останній момент, заявивши, що Зеленського оточили “вороги” Трампа. Це викликало побоювання в найближчому оточенні Зеленського, що Джуліані отруїть відносини Зеленського з Білим домом.

У липні 2019 Єрмак попросив спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера познайомити його з Джуліані, щоб прояснити ситуацію.

З цією метою Волкер влаштував вступну телефонну розмову 22 липня 2019 року, між собою, Єрмаком і Джуліані, згідно з показаннями Волкера під час процедури імпічменту в 2019 році. Колишній радник Зеленського Ігор Новіков, невідомий Джуліані і Волкеру, сидів поруч з Єрмаком і робив записи.

Метою Джуліані, як зазначає джерело видання, було вмовити Зеленського “підштовхнути” розслідування щодо Хантера Байдена, щоби викрити його в “участі у корупційних оборудках” в Україні.

Також співрозмовник видання запевнив, що тон і дії Джуліані під час його контактів із представниками України були “агресивними і погрозливими”, проте українці “відмовилися грати в цю гру”.

Колишній радник Зеленського Ігор Новіков розповів, що в Україні намагалися уникати Джуліані, але ближче до кінця червня зрозуміли, що “нічого не зможемо домогтися з Трампом, не поговоривши спочатку з Руді”.

За словами Новікова, та телефонна розмова тривала понад сорок хвилин, Джуліані докладно озвучив, чого він хотів. Зокрема йшлося про те, що Зеленський має публічно оголосити про початок розслідування щодо компанії Burisma і звинуватити українських посадовців у змові та втручанні в президентські вибори 2016 року.

Окрім цього, як розповів Новіков, Джуліані заявив, що Зеленський має “остерігатися” свого оточення, інакше може опинитися “в біді”.

Після цього в липні 2019-го відбулася розмова між Зеленським і Трампом, у якій також йшлося про справу проти сина Байдена.

“Трамп відповів на дзвінок, тому що Руді сказав, що Зеленський говоритиме правильні речі. Але після дзвінка тон американців змінився. Очевидно, Трамп не почув того, чого хотів”, — розповів інший український високопосадовець в коментарі WP.

На думку низки помічників Зеленського, контактувати із Джуліані було помилкою.

Водночас Новіков наголошує, що відмова України від вимог Джуліані та Трампа допомогла Україні не бути причетною до внутрішніх справ США.

“Якби ми не вдалися до відповідних дій, президентські перегони в США [в листопаді 2020 року] були б геть іншими”, — резюмував він.