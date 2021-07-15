Про це повідомили у Blue Origin.
Як сповіщалося, 7 червня Джефф Безос оголосив, що він і його брат Марк Безос полетять в космос на борту ракети New Shepard 20 липня. Ще одне місце в кабіні продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів. Згодом Безос запросив приєднатися до польоту 82-річну Воллі Фанк.
Ім’я людини, яка придбала подорож, досі не повідомляється. Однак відомо, що в першій місії вона участь не братиме.
“Переможець аукціону Blue Origin, який побажав залишитися невідомим на цей час, вирішив летіти на майбутній місії New Shepard через неспівпадіння в розкладі”, — повідомили в компанії.
Замість цієї людини в космос полетить 18-річний Олівер Демен, який стане наймолодшою людиною в космос.
Про хлопця відомо небагато: він закінчив середню школу торік, планує отримати ліцензію приватного пілота, захоплюється Місяцем і ракетами.
“Для нас велика честь вітати Олівера, який летить з нами на New Shepard. Це знаменує початок комерційної діяльності New Shepard, і Олівер представляє нове покоління людей, які допоможуть нам побудувати дорогу в космос”, — сказав Боб Сміт, генеральний директор Blue Origin.
- 11 липня Virgin Galactic успішно запустила у космос свого засновника — мільярдера Річарда Бренсона. Після польоту компанія оголосила про розіграш космічної подорожі на своєму кораблі.