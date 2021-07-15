Переможець аукціону, на якому було продано подорож в космос на борту ракети New Shepard, не зможе вирушити в політ. Замість нього полетить 18-річний хлопець.

Про це повідомили у Blue Origin.

Як сповіщалося, 7 червня Джефф Безос оголосив, що він і його брат Марк Безос полетять в космос на борту ракети New Shepard 20 липня. Ще одне місце в кабіні продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів. Згодом Безос запросив приєднатися до польоту 82-річну Воллі Фанк.

Ім’я людини, яка придбала подорож, досі не повідомляється. Однак відомо, що в першій місії вона участь не братиме.

“Переможець аукціону Blue Origin, який побажав залишитися невідомим на цей час, вирішив летіти на майбутній місії New Shepard через неспівпадіння в розкладі”, — повідомили в компанії.

Замість цієї людини в космос полетить 18-річний Олівер Демен, який стане наймолодшою людиною в космос.

Про хлопця відомо небагато: він закінчив середню школу торік, планує отримати ліцензію приватного пілота, захоплюється Місяцем і ракетами.

“Для нас велика честь вітати Олівера, який летить з нами на New Shepard. Це знаменує початок комерційної діяльності New Shepard, і Олівер представляє нове покоління людей, які допоможуть нам побудувати дорогу в космос”, — сказав Боб Сміт, генеральний директор Blue Origin.