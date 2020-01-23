Китайські вчені прийшли до висновку, що новим типом коронавірусу людина могла вперше заразитися від змії.

Результати дослідження були опубліковані в журналі медичної вірусології, пише EurekAlert.

У дослідженні зазначається, що пацієнти, які заразилися вірусом 2019-нCoV (коронавірус) контактували з дикими тваринами на оптовому ринку, де продаються морепродукти, птиця, змії, кажани і сільськогосподарські тварини.

Провівши детальний генетичний аналіз вірусу і порівнявши його з наявною генетичною інформацією про різні віруси з різних географічних місць, дослідники прийшли до висновку, що 2019-нCoV, мабуть, є вірусом, який утворився з комбінації коронавірусу, виявленого в кажанів і іншого коронавірусу невідомого походження.

Однак пізніше, команда виявила докази того, що 2019-нCoV, ймовірно, жив в змій, перш ніж передатися людям.

Зазначається, що рекомбінація в білку могла дозволити межвидову передачу від змії до людини.

“Результати нашого еволюційного аналізу вперше показують, що змія є найбільш імовірним резервуаром диких тварин для 2019-нCoV. Нова інформація, отримана в результаті нашого еволюційного аналізу, дуже важлива для ефективного контролю над спалахом, викликаним пневмонією, яка, в свою чергу, викликана 2019-нCoV”, – наголосили вчені.

Нагадаємо, що кількість жертв китайського нетипового коронавіруса зросла 17 людей.