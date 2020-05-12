Італійські вчені рекомендують людям з ожирінням або надмірною вагою подвоювати час самоізоляції у зв'язку з можливим зараженням коронавірусом COVID-19 з 14 до 28 днів.

Про це повідомляє Forbes.

Італійські вчені стверджують, що люди з надмірною вагою більш сприйнятливі до інфекцій, тому можуть бути більш заразними протягом тривалішого періоду часу.

“Люди з надмірною вагою потенційно більш заразні, ніж худі пацієнти з COVID-19, по ряду причин, в тому числі через те, що в минулих дослідженнях людям з ожирінням потрібно більше часу, щоб позбутися від вірусу грипу, ніж худим суб’єктам, що означає, що вони могли бути заразними довше”, – резюмували дослідники.

Вони також стверджують, що людям із зайвою вагою потрібно більше часу для вироблення імунних реакцій на клітинному рівні.

Третій висновок вчених – індекс маси тіла корелює з інфекційним вірусом при видихуваному повітрі, який може викликати крапельну передачу COVID-19.

Результати дослідження опублікували в збірнику Національного інституту охорони здоров’я в надзвичайних ситуаціях у сфері охорони здоров’я від 5 квітня.

Автори – двоє дослідників з Наукового інституту досліджень, госпіталізації і охорони здоров’я в Мілані (Італія). Вони оцінили можливу взаємодії між ожирінням і COVID-19 на основі того, як віруси, такі як грип, впливають на людей, які страждають ожирінням.

Вони зазначили, що в процесі дослідження намагалися зрозуміти взаємозв’язок між ожирінням і грипом. Для дослідження вони використовували дані про більш ранні епідемії грипу. Наприклад, вони нагадали, що після “іспанки” вчені стверджували, що недоїдання, як і переїдання, негативно впливають на те, як перенесе людина те чи інше інфекційне захворювання. “Азіатський” і “гонконгський” грипи підтвердили, що ожиріння і діабет призводять до більш високої смертності. Під час пандемії H1N1 вірусу грипу 2009 року ожиріння також було пов’язано з підвищеним ризиком важкого захворювання і фактором ризику госпіталізації і смерті.

Опоненти проведеного дослідження вважають, що не варто робити поспішні висновки, оскільки ще немає доказів того, що кількість смертельних випадків внаслідок зараження якось пов’язана з масою тіла померлих пацієнтів.