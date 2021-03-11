Нові дослідження показують, що людям, які вже були інфіковані COVID-19, може знадобитися тільки одне щеплення вакциною.

Про це пише видання Medical Express.

Вчені кафедри мікробіології Школи медицини Маунт-Сінай в Нью-Йорку Флоріан Краммер і Вівіана Саймон з’ясували, як реагують перенесли COVID-19 люди на дозволені до застосування в США вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna

У дослідженні взяли участь 109 осіб, їх розділили на дві групи: з імунітетом проти SARS-CoV-2 і без нього. Вчені виявили, що у тих, хто вже заразився Covid-19, виробилися антитіла протягом декількох днів після першої дози вакцини зі швидкістю в 10-20 разів вище, ніж у неінфікованих, із більш ніж десятикратною швидкістю після другої дози.

“Ми показали, що відповідь антитіл на першу дозу вакцини у людей з уже наявним імунітетом дорівнює або навіть перевищує відповідь у неінфікованих людей після другої дози. З цієї причини ми вважаємо, що однієї дози вакцини досить для людей, які вже були інфіковані SARS-CoV -2, для досягнення імунітету “, – відзначає доктор Саймон.

За словами доктора Краммера, ці дані свідчать про те, що разова доза вакцини викликає дуже швидкий імунну відповідь у людей, у яких був позитивний результат тесту на COVID-19. Фактично, ця перша доза імунологічно нагадує бустерний – другу – дозу у людей, які не були інфіковані.

Дослідники також вивчили системні реакції після першої дози вакцини в другій групі з 231 людини, 83 з яких дали позитивний результат на COVID-19, а 148 – ні.

Вони помітили, що хоча вакцини в цілому добре переносилися, симптоми в місці ін’єкції, включаючи біль, набряк і почервоніння шкіри, були виявлені в обох підгрупах. Однак у реципієнтів з уже наявним імунітетом побічні ефекти виникали зі значно більшою частотою, включаючи втому, головний біль, озноб, лихоманку і біль в м’язах або суглобах.

Дослідження передбачає, що побічні ефекти від вакцини сильніше у тих, хто вже заразився вірусом.

На думку дослідників, причина сильнішої відповіді в обох групах, ймовірно, пов’язана з тим фактом, що організм вже “підготовлений”, тобто імунні клітини навчилися розпізнавати спайковий білок вірусу – антиген, який формує основу для вакцинації. Таким чином, ці клітини реагують більш енергійно, що призводить до активнішої реакції на вакцину.

Дослідники закликають до зміни політики громадської охорони здоров’я, щоб допомогти позбавити цих людей від непотрібних побічних ефектів, а також зберегти й без того обмежений запас вакцин.

На даний час існують дві затверджені вакцини проти Covid-19 (Pfizer-BioNTech і Moderna), для яких потрібне введення двох доз з інтервалом в три-чотири тижні.