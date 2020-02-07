Українська співачка Оля Полякова вважає, що жителів країни не хвилює мовне питання і серед людей немає причин для ворожнечі.

Про це вона заявила в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

Темою програми була “Кому вигідна ненависть”. Полякова у відповідь на це заявила, що про ненависть серед українського населення говорять лише політики, тоді як звичайним людям “все одно”.

Співачка нагадала про свій нещодавній концерті у Львові, де близько 35 тисяч людей підспівували з нею російськомовні пісні, хоч і розмовляють українською мовою.

“Це прекрасний був концерт. Ви знаєте, 35 тисяч людей, які в унісон співають твої пісні російською мовою, я думаю, дуже добре ілюструють, що питання мови у людей немає. Це розгорається в політичному полі, на телебаченні. У житті цього немає. Людям все одно”, – заявила Полякова.

Вона вважає, що для того, щоб українці не писали злісні коментарі в соцмережах і не говорили про ненависть один до одного по якійсь ознаці, необхідно піднімати рівень життя в країні.

Як приклад, Полякова обурилася станом доріг, а також рівнем життя людей, які, за її словами, не мають коштів купити квиток на концерт улюбленого артиста.

“Подивіться на наші дороги! Чому я повинна їхати 300 кілометрів 14 годин? Нема залів або ж вони не опалюються взимку, а влітку в них, як у лазні. Люди хочуть кудись ходити, але не можуть купити квитки. Так підійміть рівень життя, щоб люди могли платити за квитки на концерти. Тоді вже можна говорити про розвиток українського мистецтва і культури. Щоб люди могли тут заробляти”, – сказала Полякова.

За словами співачки, раніше в Україні можна було стати зіркою, тільки якщо тебе визнають в Росії.