Людство могло почати використовувати тютюн ще понад 12 тисяч років тому, а це на 9 тисяч років раніше, ніж стверджувалося попередньою версію. Про це свідчать знайдені американськими археологами обпалені насінини тютюну Nicotiana rustica.

Про це повідомляє BBC.

Насіння обпаленого тютюну вдалося знайти на території американського штату Юта. Там мешкали зазвичай мисливці. Тому археологи допускають, що вони використовували тютюн 12,3 тисячі років тому.

Про результати роботи археологів написали в журналі Nature Human Behavior.

Нинішній тютюн – вид його “дикого предка” Nicotiana tabacum. Американські жителі використовували його для активізації певних психічних процесів (тютюн – психоактивна речовина). Це було до того, як на континент прибули європейці.

Археологи знайшли чотири обпалені насінини тютюну. Можливо, населення в пустелі Великого Сольного озера палило чи смоктало ці насінини. До цього археологи вважали, що тютюн в Америці став популярним 3,3 тис. років тому, адже в Алабамі було знайдено трубку для паління.

“Знайдені насінини тютюну стали для нас великим сюрпризом. Вони дуже маленькі, і той факт, що їх вдалося зберегти – дивовижний… Ця знахідка свідчить про те, що люди зрозуміли можливості тютюну доволі рано”, – пояснив Дарон Дьюк, представник групи археологів.