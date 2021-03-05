У 2019 році людство викинуло приблизно 931 мільйон тонн їжі. Це 17% всіх доступних харчових продуктів.

Про це йдеться в спільній доповіді Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) і партнерської громадською організацією WRAP.

У ній вивчається проблема харчових відходів у торгових точках, ресторанах і домогосподарствах.

“Згідно з новим дослідженням ООН, проведеним на підтримку світових зусиль зі скорочення наполовину харчових відходів до 2030 року, приблизно 931 мільйон тонн продуктів харчування (17% від загальної кількості), доступних споживачам у 2019 році, був викинутий у сміттєві баки домашніх господарств, пунктів роздрібної торгівлі, ресторанів та інших підприємств громадського харчування”, – наголосили в ООН.

Зазначається, що приблизна вага викинутих продуктів харчування – це 23 млн вщерть завантажених 40-тонних вантажівок. При цьому, якщо їх поставити впритул одна до одної, то ланцюг вантажівок сім разів обігнув би Землю.

Згідно із доповіддю, майже в кожній країні, де вимірювався рівень харчових відходів, він був значним незалежно від рівня доходів населення.

Більшість харчових відходів у 2019 році (61%) припадали на домогосподарства, 26% – на систему громадського харчування та 13% – на ритейл.

Автори доповіді зазначають, що раніше недооцінювалися масштаби харчових втрат на “споживчому рівні” (вдома). Так, у середньому людина вдома викидала 74 кг їжі за рік.

Дані щодо харчових відходів домогосподарств, котрі були в розпорядженні авторів доповіді, охоплюють країни, в яких проживають 75% населення планети.

При цьому, за даними ООН, близько 690 млн людей на Землі голодували в 2019 році. Очікується, що ця кількість різко збільшиться в умовах пандемії коронавірусу, а 3 млрд людей не зможуть дозволити собі здорове харчування.

Організація також підрахувала, скільки у середньому кілограмів їжі викидають у різних країнах.

Наприклад, в Україні людина вдома викинула за рік 76 кг їжі. Загалом за рік у нашій країні викинули 3,3 млн тонн їжі.

Автори звіту зазначають, що харчові відходи “мають значний екологічний, соціальний та економічний вплив”: зокрема спричиняють 8-10% викидів парникових газів.

“Скорочення харчових відходів скоротить рівень викидів парникових газів, сповільнить руйнування природи, підвищить доступність продуктів харчування і, таким чином, знизить голод і заощадить кошти в період глобальної рецесії. Якщо ми хочемо серйозно зайнятися вирішенням проблеми зміни клімату, втрати природи і біорізноманіття, забруднення і відходів, підприємства, уряди і громадяни всього світу повинні здійснити свій внесок у зменшення харчових відходів”, – наголосила виконавчий директор UNEP Інгер Андерсен.

До 2030 року в ООН хочуть удвічі зменшити кількість харчових відходів у світі.