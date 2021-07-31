Про це повідомляє CNBC.

Також регулятор доручив Amazon переглянути деякі нерозкриті методи ведення бізнесу.

Amazon, європейська штаб-квартира якої знаходиться в Люксембурзі, заперечує наявність будь-яких порушень.

“Забезпечення безпеки інформації наших клієнтів і їх довіри є головними пріоритетами. Витоку даних не було, і ніякі дані клієнтів не передавалися третім особам. Ці факти беззаперечні. Ми категорично не згодні з постановою CNPD і маємо намір подати апеляцію. Рішення, яке стосується того, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, ґрунтується на суб’єктивній і неперевіреній інтерпретації європейського закону про конфіденційність”, – заявили в компанії.

Розслідування CNPD почалося в 2018 році після того, як французька група по захисту конфіденційності La Quadrature du Net подала скаргу на Amazon.

Органи з нагляду за захистом даних в Європі мають право штрафувати компанії до 4% їх річного обсягу продажів в світі. Хоча штраф Amazon обчислюється сотнями мільйонів, за великим рахунком він відносно невеликий.