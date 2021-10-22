У Люксембургу повнолітнім громадянам дозволили вирощувати до чотирьох одиниць марихуани у власних будинках чи садах. Це перший такий досвід на території Європи.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Про відповідне рішення уряд Люксембургу оголосив 22 жовтня. Законом передбачається, що громадяни віком від 18 років мають законне право вирощувати до чотирьох одиниць канабісу на території одного будинку/квартири та використовувати його особисто.

Також закон дозволяє продавати насіння, незалежно від кількості та рівня тетрагідроканабінолу (ТГК), основного психоактивного компонента. Насінини можна буде придбати в магазинах, імпортувати чи замовляти онлайн.

При цьому, законодавчу заборону на використання канабісу в громадських місцях не скасовано. Також заборонено продавати канабіс та продукцію з нього.

Серед пом’якшень — дозволяється транспортування марихуани вагою до 3 грамів (раніше це було кримінальне правопорушення, а тепер — проступок).

По суті, це перший крок на шляху до врегулювання неконтрольованого використання канабісу з рекреаційною метою. До цього його можна було придбати лише нелегально.

Окрім Люксембургу, аналогічна практика вже працює в Канаді, Уругваї, та 11 штатах США, хоча конвенція ООН щодо контролю над наркотичними речовинами це забороняє.