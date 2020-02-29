Про це пише Independent.
Громадський транспорт став безкоштовним з сьогоднішнього дня, 29 лютого.
Дане рішення є ключовою політикою правлячої коаліції Люксембургу. Стратегія спрямована на скорочення розриву між багатими і бідними, а також на скорочення пробок.
Зазначається, що країна процвітає економічно, але має серйозні проблеми з рухом.
У Люксембурзі на душу населення більше автомобілів, ніж в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, і тільки один з п’яти пасажирів користується громадським транспортом.
- У комунальному підприємстві “Київпастранс” прийняли рішення відновити перевірки в громадському транспорті спільно з нарядами Нацполіціі.