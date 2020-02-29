Люксембург став першою країною в світі, яка ввела безкоштовний громадський транспорт.

Про це пише Independent.

Громадський транспорт став безкоштовним з сьогоднішнього дня, 29 лютого.

Дане рішення є ключовою політикою правлячої коаліції Люксембургу. Стратегія спрямована на скорочення розриву між багатими і бідними, а також на скорочення пробок.

Зазначається, що країна процвітає економічно, але має серйозні проблеми з рухом.

У Люксембурзі на душу населення більше автомобілів, ніж в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, і тільки один з п’яти пасажирів користується громадським транспортом.