Безпідставні заяви президента Дональда Трампа про фальсифікації виборів знаходять відгук у російських державних ЗМІ. І Росія, і Китай називають американську демократію нестабільної і вразливою.

Про це пише видання The New York Times.

Протягом багатьох років державна пропаганда в Росії і Китаї зображувала західну демократію як небезпечно хаотичну.

Після необґрунтованих заяв президента Трампа про те, що президентські вибори вкрали демократи, Москва і Пекін отримали новий стимул для розмов.

Росія скористалася на повну цим шансом, в той час як Китай був більш стриманим, що, можливо, відображало певний оптимізм щодо того, що обраний президент Джозеф Р. Байден зможе стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами. Однак жодна з країн не привітала Байдена з перемогою на виборах.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Путіна, назвав затримку технічним питанням дипломатичного протоколу і зазначив, що Путін буде готовий працювати з “будь-яким обраним президентом Сполучених Штатів”. Пєсков сказав репортерам, що Кремль почекає, поки не закінчаться оспорювання Трампом результатів виборів в суді.

“Вважаємо правильним дочекатися офіційного оголошення результатів”, – сказав прес-секретар Путіна.

У програмі новин російського державного телебачення в неділю ввечері ведучий Дмитро Кисельов сказав, що вибори показали, що Сполучені Штати є “не країною, а величезною, хаотичною комунальною квартирою з кримінальним чуттям”. У політичному ток-шоу депутат Олег Морозов сказав, що американська демократія погіршилася до такої міри, що “нею можна маніпулювати, налаштовувати, втручатися в неї для досягнення певного результату”.

У Росії вибори строго регламентовані: в дуже рідкісних випадках претенденти на правлячу партію перемагають, а популярні опозиційні політики зазвичай не можуть потрапити до виборчих бюлетенів. Але в понеділок Елла Памфілова, голова Центральної виборчої комісії Росії, сказала, що вивчала голосування поштою в США і вирішила не використовувати його в Росії, тому що воно занадто вразливе для шахрайства.

Читайте також: Меркель привітала Байдена з обранням президентом США

“Цей анахронізм в його американській версії відкриває безмежні можливості для потенційного шахрайства”, – сказала вона в коментарі ТАСС, повторюючи одне з улюблених тверджень Трампа, хоча ніяких доказів такого шахрайства не з’явилося.

Кремль цілком може сумувати за Трампу. Хоча президент не виправдовував надій Росії на зближення Вашингтона і Москви, його зовнішня політика, орієнтована на Америку, відповідала бажанням Кремля послабити західний альянс і розширити вплив Росії в усьому світі.

Байден, навпаки, пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо Росії і відновити зв’язки з традиційними союзниками Америки. Деякі російські аналітики відзначають, що президентство Байдена потенційно може бути вигідним, включаючи більший потенціал для роботи з Вашингтоном з питань контролю над озброєннями та ядерної програми Ірану

Китайські офіційні особи чекають офіційного відступу Трампа, перш ніж привітати Байдена

Для Китаю підрахунок ще більш складний.

Байден був би “більш помірним і зрілим”, ніж Трамп, в питаннях міжнародних відносин, люто заявив націоналістичний таблоїд Global Times. Проте обраний президент, схоже, сповнений рішучості залишити в силі багато з найжорсткіших заходів Трампа, і китайські лідери прийшли до висновку, що Сполучені Штати як і раніше будуть непримиренно протистояти Китаю.

Southern Daily, офіційна газета південній провінції Гуандун, заявила, що, хоча Байден, швидше за все, буде розглядати Росію, а не Китай, як найбільшу зовнішню загрозу для Сполучених Штатів, “нам не потрібно тішити себе ілюзіями”.

Китайські державні ЗМІ публікували фотографії забитих вітрин магазинів і поліцейських, які чергували на виборчих дільницях.

“Розповідь про занепад Америки був постійним рефреном в останні місяці, оскільки всі більш багатий і впевнений в собі Китай намагався уявити себе решті світу як життєздатної альтернативи глобального лідерства”, – зазначає The New York Times.