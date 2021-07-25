Про це розповідають #Букви.
Лобода вже встигла побувати на радіо “П’ятниця”, “Наше Радіо”, “Русское Радио. Украина”, “NRJ Україна”.
Так, в ефірі “Русское радио. Украина” співачка презентувала свій новий трек “Алло”.
На сторінці радіо в Instagram користувачі висловили обурення приїздом співачки, називаючи її зрадницею:
Проте є і ті, які бажають побачити її виступ.
Світлана Лобода також прийшла на ранкове шоу “Нашого радіо”.
Підписники “Нашого радіо” виявилися більш прихильні до співачки і підтримали її приїзд до України. А також сподіваються, що Лобода дасть концерт у Києві.
Лобода у гостях на радіо “NRJ Україна”.
- У жовтні 2020 року Світлана Лобода співала для гостей на весіллі пасинка олігарха Віктора Медведчука.
- У липні 2020 року Світлана Лобода виступила на вечірці в Києві.
- У вересні 2019 року Світлана Лобода, Таїсія Повалій і Тіна Кароль виступили на весіллі Валерії Версальської – засновниці студії грації Graces Studio by Valeria Versalskaya.