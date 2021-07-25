Співачка Світлана Лобода, яка з 2014 року живе, працює та отримує музичні нагороди в Росії, нещодавно приїхала до України і відвідала кілька радіостанцій.

Про це розповідають #Букви.

Лобода вже встигла побувати на радіо “П’ятниця”, “Наше Радіо”, “Русское Радио. Украина”, “NRJ Україна”.

Так, в ефірі “Русское радио. Украина” співачка презентувала свій новий трек “Алло”.

На сторінці радіо в Instagram користувачі висловили обурення приїздом співачки, називаючи її зрадницею:

Проте є і ті, які бажають побачити її виступ.

Світлана Лобода також прийшла на ранкове шоу “Нашого радіо”.

Підписники “Нашого радіо” виявилися більш прихильні до співачки і підтримали її приїзд до України. А також сподіваються, що Лобода дасть концерт у Києві.

Лобода у гостях на радіо “NRJ Україна”.