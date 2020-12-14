Сьогодні, 14 грудня, в Україні вдень, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У північних, центральних, частково східних областях ітиме дощ зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі буде коливатися від +1 до – 3 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -1 градуса на сході, півночі та в центрі до +4-6 градусів на заході та півдні.

На півночі, у центральних областях та місцями на заході очікуються опади.

У Києві йтиме мокрий сніг із дощем. Температура вночі та вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса.

У південній частині вночі та вранці туман, видимість становитиме 200-500 метрів (перший рівень небезпечності, жовтий).