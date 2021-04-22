Про це у Facebook заявив голова МОЗ Максим Степанов.
“Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки”, – написав міністр.
Степанов заявив, що пік пандемії пройдено, а Київ після 30 квітня, ймовірно, перейде до “жовтої зони”. Але він закликав не розслаблятися.
“Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, бо це не амулет – у кишені вона вас не захистить. Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами”, – додав голова МОЗ.
Міністр попросив берегти себе та близьких, адже коронавірус – атеїст. Тому навіть на Великдень ризик інфікування залишається високим.
Нагадаємо, що вчора Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- 6 квітня Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі “просто нікуди”.
- 7 квітня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України зараз немає потреби, оскільки адаптивний карантин демонструє свою ефективність. 14 квітня він знову повторив цю тезу.
- 14 квітня влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- 19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.