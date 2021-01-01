Із 1 січня 2021 року на українців чекає низка змін: підвищилися не лише мінімальна зарплата і пенсії, але також і тарифи, Уряд планує ввести локдаун. Низка змін торкнеться і фізосіб-підприємців.

#Букви розповідають детальніше про майбутні зміни.

Підвищення “мінімалки”

З 1 січня мінімальна зарплата підвищилася до 6000 гривень на місяць.

Востаннє розмір мінімальної зарплати підвищували 1 вересня – до 5 тисяч гривень на місяць. Відтак, з 1 січня 2021 року розмір “мінімалки” зріс на 1000 гривень.

З 1 грудня 2021 року її планують підвищити до 6500 гривень на місяць. Варто відзначити, що в Кабміні вирішили перенести підвищення “мінімалки” до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Таке рішення в Мінфіні України пояснювали тим, що різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на інфляцію.

Підвищення пенсій

З 1 січня підвищився і розмір мінімальної пенсії для частини непрацюючих пенсіонерів.

Розмір мінімальної пенсії зріс до 2400 грн.

Це відбулося у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Йдеться про осіб, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу. Мінімальний розмір пенсії за віком у них складе 40% мінімальної заробітної плати.

Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності, пенсія перераховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, визначеної на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

А що з прожитковим мінімумом?

Прожитковий мінімум у січні 2021 року залишиться таким же, як і в грудні 2020-го. Перше підвищення в новому році заплановано на 1 липня.

Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року становитиме 2189 гривень, з 1 липня – 2294 грн, з 1 грудня – 2393 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня – 2270 гривень, з 1 липня – 2379 гривень, з 1 грудня – 2481 гривня.

Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

З 1 січня в Україні з’являються окремі прожиткові мінімуми для визначення посадових окладів суддів (2102 грн), працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (2102 грн) і прокурора окружної прокуратури (1600 грн). Вони не будуть змінюватися протягом усього року.

Січневий локдаун

З 8 по 24 січня Кабінет Міністрів запланував посилення карантину в Україні (локдаун).

У цей період будуть діяти такі обмеження:

• заборона на роботу кафе, ресторанів, барів (крім доставки на винос);

• заборона на роботу магазинів непродовольчих товарів, непродовольчих ринків, кінотеатрів, фітнес-клубів, ТРЦ (в ТРЦ буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

• будуть відправлені на канікули всі установи освіти, крім дитячих садків;

• заборона на всі масові заходи.

Водночас, із встановленими помаранчевими обмеженнями, продовжить працювати громадський транспорт.

Працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, готелі, салони краси і перукарні (за попереднім записом).

Підвищення тарифів

На українців у січні очікує відчутне підвищення тарифів на газ і електрику.

Так, газопостачальна компанія “Нафтогаз України” підвищила ціну газу для побутових споживачів на 14% в січні 2021 року.

Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифу “Місячний” складе 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). У грудні 2020 року кубометр природного газу за цим тарифом коштував 6,33 грн.

Варто відзначити, що з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення (завершився термін дії ПСО – публічних спеціальних зобов’язань). Споживачі отримали можливість обирати зручний пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період), вільно змінювати постачальника.

Єдиної ціни на газ більше немає. Кожен постачальник газу формує тарифи для своїх клієнтів.

Тарифи на газ у низки інших постачальників ще вищі, ніж у “Нафтогазу”. Про це свідчать дані сервісу “Газотека” і консультаційного онлайн-центру “ГазПравда”. Це дві інформаційні онлайн-платформи, де можна дізнатися про постачальників газу та їхні ціни на газ (про це, зокрема, вказано на сайті “Нафтогазу”).

Ще одна графа в платіжці передбачає плату за доставку газу. Цей тариф також зросте. Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Наприклад, тариф “Київоблгазу” зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без ПДВ), “Київгазу” – з 0,28 грн до 0,32 грн, “Одесагазу” – з 0,79 грн до 0,89 грн, “Полтавагазу” – з 1,09 грн до 2,07 грн, “Херсонгазу” – з 0,94 грн до 1,8 грн, “Луганськгазу” – з 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Зростуть і тарифи на електроенергію. Так, раніше споживачі, які щомісяця використовували до 100 кВт на годину, платили за тарифом 90 копійок. Хто споживав більше, платив за кожний наступний кВт/год по 1,68 грн.

Відтепер всі будуть платити по 1,68 грн/кВт год – незалежно від споживання.

Подорожчає оформлення біометричних паспортів

В Україні з 1 січня 2021 року через подорожчання бланків зросте вартість оформлення біометричних паспортів.

Вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України у формі картки підвищиться з 219 грн до 237 грн.

Відповідно, вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки зросте:

• з 345 грн до 363 грн (при оформленні протягом 20 робочих днів);

• з 471 грн до 489 грн (при оформленні до 10 робочих днів).

Вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросте з 330 грн до 342 грн.

Відповідно, вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон збільшиться:

• з 682 грн до 694 грн (при оформленні протягом 20 робочих днів);

• з 1034 грн до 1046 грн (при оформленні до 7 робочих днів, а також – до 3 робочих днів за наявності підстав).

Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання підвищиться з 891 грн до 915 грн.

А вартість оформлення посвідки на постійне проживання зросте з 728 грн до 752 грн.

Ті, хто подав заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.

Нові правила в школах

З 1 січня набуває чинності новий санітарний регламент для шкіл.

Особливу увагу в ньому приділено харчуванню дітей у школах. Зокрема, буде дозволено організовувати кейтеринг, який повинен відповідати принципам і вимогам безпеки харчових продуктів.

У санітарному регламенті також визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати в шкільних буфетах і шкільних автоматах. Це: чипси, сухарики, поп-корн, ковбаси, сосиски, копчена та солона риба, деякі солодощі тощо.

Також встановлено групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному раціоні школярів: злакові, овочі, фрукти і ягоди, молочні продукти.

Школярів, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, забезпечуються транспортом для підвезення до школи; працівники шкіл повинні будуть проходити профілактичні огляди, а туалети для дітей заборонять встановлювати на вулиці. Також діятимуть нові вимоги для встановлення комп’ютерів та проведення інтернету.

Обслуговування українською мовою

16 січня 2021 року набирає чинності стаття 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

У рамках цього закону відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

Усі постачальники послуг, незалежно від форми власності, будуть зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Український споживач отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням – у супермаркеті або в інтернет-магазині, в кафе або ресторані, в банку або в аптеці, на АЗС або на вокзалі, в спортзалі або бібліотеці тощо.

Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо повинна надаватися українською. При цьому така інформація може дублюватися й іншими мовами.

“Швидка” за 10 – 20 хвилин

Із 1 січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 16 грудня “Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події”.

Згідно із цим документом звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги залежно від стану пацієнта поділяються на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

В критичних випадках “швидка” повинна прибувати протягом 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера. В екстрених випадках час прибуття “швидкої” становитиме до 20 хвилин.

У разі надходження звернення, що належить до категорії неекстрених, диспетчер рекомендуватиме пацієнту звернутися до лікаря, котрий надає первинну медичну допомогу. У разі відсутності такої можливості диспетчер направить до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) допомоги, що не виконує критичні або екстрені виклики.

Можна змінювати по батькові

В Україні відтепер дозволено змінювати по батькові з 14 років. Відповідний закон набув чинності 1 січня.

Згідно з документом:

• Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я або по батькові.

• Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити прізвище, ім’я або по батькові за згодою батьків.

• У разі якщо над особою, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені та по батькові здійснюється за згодою піклувальника.

Що зміниться для фізосіб-підприємців

Як відомо, Верховна Рада, ухваливши держбюджет-2021, підвищила розмір мінімальної зарплати з 1 січня. У зв’язку з цим зміняться податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Як пояснював нардеп від фракції “Голосу” Ярослав Железняк, ФОП 2-ї групи будуть платити в місяць на 475,4 грн більше єдиного податку + ЄСВ. ЄСВ для ФОП на спрощеній системі оподаткування зросте на 220 грн/місяць (до 1320 грн).

За словами нардепа, роботодавцю утримувати людину на “мінімалці” тепер буде на 1220 грн/місяць дорожче.

Водночас фізичні особи-підприємці першої групи за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року позбавлені від сплати єдиного податку.

Крім того, для фізосіб-підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов’язковість ведення паперової книги обліку доходів. Для ФОП першої-третьої груп, які не є платниками ПДВ, передбачено ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Для ФОП третьої групи, які є платниками ПДВ, передбачено ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів і витрат.

Облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.

Варто відзначити, що в Україні на 1 рік перенесли введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців – до 1 січня 2022 року.

Однак визначені “ризикові” види діяльності, для яких РРО обов’язкові вже з 1 січня 2021 року. Йдеться про:

• реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

• реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

• реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.