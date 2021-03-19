З понеділка, 22 березня, у Києві учні початкової школи підуть на канікули, а після них повернуться до школи, не дивлячись на введення локдауну в столиці.

Про це йдеться у протоколі засідання комісії, оприлюдненому на сайті КМДА.

Так, з четверга, 18 березня, на канікули пішли учні 5 – 11 класів, молодші класи йдуть на канікули, які триватимуть тиждень – до 28 березня, з понеділка.

Мер Києва Віталій Кличко, оголошуючи про локдаун в столиці, заявив, що дитячі садочки поки будуть працювати, а школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно.

(На відео з 6:57)

При цьому, у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій столиці йдеться, що з 20 березня буде заборонено відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти.

Цю ж інформацію #Буквам підтвердили і в Київській міській державній адміністрації.