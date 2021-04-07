Про це повідомляють джерела #Букв у КМДА.

Як зазначають джерела видання, наразі готується відповідне розпорядження київського міського голови Віталія Кличка.

Локдаун планують продовжити до 10 травня.

Такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань.

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Нагадаємо, що суворий карантин у столиці ввели з 20 березня до 9 квітня. Але через різке зростання нових випадків захворювання на коронавірус влада столиці вирішила зробити карантин більш жорстким.

Які обмеження діятимуть на період карантину:

  • будуть закриті всі школи і дитячі садочки;
  • увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);
  • керівники установ, підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки;
  • заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня);
  • продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

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Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 00:00 16 квітня. Пом’якшення можливе, якщо Київ вийде з “червоної” зони.

  • Раніше #Букви розповідали, як працює громадський транспорт у Києві у період локдауну.
  • ​​За минулу добу, 6 квітня, в Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і рекордну кількість смертей – помер 481 українець.