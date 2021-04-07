Через високу захворюваність на коронавірус у Києві мають намір продовжити жорский локдаун.

Про це повідомляють джерела #Букв у КМДА.

Як зазначають джерела видання, наразі готується відповідне розпорядження київського міського голови Віталія Кличка.

Локдаун планують продовжити до 10 травня.

Такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань.

Нагадаємо, що суворий карантин у столиці ввели з 20 березня до 9 квітня. Але через різке зростання нових випадків захворювання на коронавірус влада столиці вирішила зробити карантин більш жорстким.

Які обмеження діятимуть на період карантину:

будуть закриті всі школи і дитячі садочки;

увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

керівники установ, підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки;

заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня);

продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 00:00 16 квітня. Пом’якшення можливе, якщо Київ вийде з “червоної” зони.