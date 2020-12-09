Під час посилення карантинних обмежень в Україні, що діятимуть від 8 до 24 січня, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі та на адмінмежі із Кримом продовжать роботу в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, у середу, 9 грудня, члени уряду підтримали пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо збереження штатної роботу усіх КПВВ,

За словами віцепрем’єр-міністра України, очільника Мінреінтеграції Олексія Резнікова, люди на тимчасово окупованих територіях “перебувають в заручниках окупаційних режимів”.

“Аби потрапити на підконтрольну територію, люди проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців. Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов’язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші”, – заявив міністр.