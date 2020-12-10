Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Враховуючи ситуацію зі статистикою захворюваності, вважаю це рішення Уряду найбільш раціональним і лояльним. Прогнозовані обмеження дадуть змогу українцям завчасно адаптуватися, а працедавцям, зокрема, організувати віддалену роботу”, – зазначив Ткаченко.
У рамках “червоної зони”, тобто на період з 8 по 24 січня, забороняється приймати відвідувачів закладами культури й проведення культурно-масових заходів.
“Але завдяки прийнятим змінам від МКІП – нам вдалось відстояти роботу історико-культурних заповідників, готелів та релігійних організацій пристосованих під молитовні потреби”, – зазначив міністр.
Умови “помаранчевої зони” також змінені із врахуванням пропозицій МКІП. Тепер вона дозволяє працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за дотримання умов:
- проведення масових культурних заходів, у яких бере участь до 20 осіб з дистанцією між учасниками не менше 1,5 м;
- відвідання культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, із 50%-заповненням стаціонарних місць;
- релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання 1,5 м-дистанції;
- приймання відвідувачів до кінотеатрів, закладів культури та інших суб’єктів діяльності у сфері культури з 50%-наповненістю залів (розміщення має здійснюватись з вільним місцем поруч, спереду та позаду);
- відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, які можуть обмежити розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі.
Проект буде опубліковано не пізніше ніж за 7 днів до вступу в дію нових правил.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.