З 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме "червона зона", а сам карантин подовжено до 28 лютого у режимі "помаранчевої зони". Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів, як у нових умовах працюватимуть заклади культури та релігійні установи.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Враховуючи ситуацію зі статистикою захворюваності, вважаю це рішення Уряду найбільш раціональним і лояльним. Прогнозовані обмеження дадуть змогу українцям завчасно адаптуватися, а працедавцям, зокрема, організувати віддалену роботу”, – зазначив Ткаченко.

У рамках “червоної зони”, тобто на період з 8 по 24 січня, забороняється приймати відвідувачів закладами культури й проведення культурно-масових заходів.

“Але завдяки прийнятим змінам від МКІП – нам вдалось відстояти роботу історико-культурних заповідників, готелів та релігійних організацій пристосованих під молитовні потреби”, – зазначив міністр.

Умови “помаранчевої зони” також змінені із врахуванням пропозицій МКІП. Тепер вона дозволяє працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за дотримання умов:

проведення масових культурних заходів, у яких бере участь до 20 осіб з дистанцією між учасниками не менше 1,5 м;

відвідання культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, із 50%-заповненням стаціонарних місць;

релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання 1,5 м-дистанції;

приймання відвідувачів до кінотеатрів, закладів культури та інших суб’єктів діяльності у сфері культури з 50%-наповненістю залів (розміщення має здійснюватись з вільним місцем поруч, спереду та позаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, які можуть обмежити розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі.

Проект буде опубліковано не пізніше ніж за 7 днів до вступу в дію нових правил.