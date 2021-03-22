Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook.

“Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту”, – сказав Микола Поворозник.

Він поінформував, що сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену. Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 % місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

“Наголошую на необхідності неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил – маскового режиму та соціальної дистанції! – сказав Микола Поворозник та закликав, – Будьте відповідальними! Місто сьогодні робить все для того, щоб не допустити транспортної та економічної кризи й колапсу медичної системи!”